[{"available":true,"c_guid":"d8463de5-6cc1-4aed-ac0d-36a777d01668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hamarosan ex brit miniszterelnök nagyon érzi az Abba ritmusát.","shortLead":"A hamarosan ex brit miniszterelnök nagyon érzi az Abba ritmusát.","id":"20190716_Theresa_May_ugy_tancol_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8463de5-6cc1-4aed-ac0d-36a777d01668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebb14b3-f80b-4418-be8f-b8fa793232d1","keywords":null,"link":"/elet/20190716_Theresa_May_ugy_tancol_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. július. 16. 10:54","title":"Theresa May úgy táncol, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni kellene. Kína nem jelent fenyegetést Oroszország számára, az Iránnal szembeni erőfitogtatás csak veszélyes helyzetet teremthet, és Moszkva kész megfontolni a Grúziával szemben hozott szankciók feloldását – egyebek között erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Argumenti i Fakti című lapnak adott, szerdán megjelent interjújában.","shortLead":"A Donyec-medence számára különleges státust kellene adni, amit az ukrán alkotmányban végleges hatállyal rögzíteni...","id":"20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dcd9398-fd29-4de3-852c-f87cd1b3892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc3b-1ff4-4f4b-b19d-2aa6151ab799","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Elmondta_az_orosz_kulugyminiszter_mit_is_kene_Ukrajnaban_csinalni","timestamp":"2019. július. 17. 06:05","title":"Elmondta az orosz külügyminiszter, mit is kéne Ukrajnában csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","shortLead":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","id":"20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08db08f-7af3-40dc-ae9c-1a8251cef303","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","timestamp":"2019. július. 16. 20:12","title":"A Facebookon gyűjtenek új mentőhajóra a vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak, a felhasználókat az amerikaira terelik át. Nem fent van a gond, lent nem oké valami.","shortLead":"Egy ismeretlen hiba miatt napok óta nem működnek az Európai Unió Galileo navigációs rendszeréhez tartozó műholdak...","id":"20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=059fa274-10e8-48f6-aa7f-c37cbf3a91ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489db7b-d3d3-4c75-a0b7-9fb625821091","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_europai_gps_rendszer_galileo_muhold_navigacio_helymeghatarozas","timestamp":"2019. július. 15. 12:33","title":"Valami nincs rendben az európai GPS-szel, leállt 24 műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 15-től Reinhard Münster veszi át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg Schmidt új megbízást kap a Daimler AG berkein belül.","shortLead":"Július 15-től Reinhard Münster veszi át a Mercedes-Benz Hungária Kft. vezetését. Az eddigi ügyvezető igazgató, Jörg...","id":"20190715_Uj_vezetoje_van_a_Mercedesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd17357e-2373-4f6c-9a57-b81f36ff4be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Uj_vezetoje_van_a_Mercedesnek","timestamp":"2019. július. 15. 12:10","title":"Új vezetője van a magyar Mercedesnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenki.","shortLead":"De nem mindenki.","id":"20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daba04-16c9-4f71-ba71-c1b0ae7a09d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","timestamp":"2019. július. 15. 11:26","title":"Béremelést kapnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","shortLead":"Magyarországról is megfigyelhető volt a részleges holdfogyatkozás kedd este.","id":"20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1fad19-7cb3-4cd7-b031-6184e9c4b02a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0bd166f-7dc1-44a7-8c2b-2054e58758c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_Gyonyoru_volt_az_esti_holdfogyatkozas_kepek","timestamp":"2019. július. 17. 05:48","title":"Látványos volt az esti holdfogyatkozás (képek)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","shortLead":"Áprilishoz képest rosszabbul teljesített a szektor az év 5. hónapjában.","id":"20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b162f634-c30c-4541-aae5-6b990edf3d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11574338-099e-4f21-b43e-203137943377","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Foleg_utepitesekre_szerzodtek_majusban_az_epitoiparban","timestamp":"2019. július. 16. 10:24","title":"Főleg útépítésekre szerződtek májusban az építőiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]