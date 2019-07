Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7973b193-96aa-4d07-8add-c34de4d94587","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. ","shortLead":"Az elkészült mozzarellát az induláskor teljes egészében Olaszországba exportálják. ","id":"20190701_Napi_12_tonna_mozzarellat_fognak_gyartani_Komaromban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7973b193-96aa-4d07-8add-c34de4d94587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce46da8-211a-4993-9e08-ab2131e9fd0c","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Napi_12_tonna_mozzarellat_fognak_gyartani_Komaromban","timestamp":"2019. július. 01. 07:22","title":"Napi 12 tonna mozzarellát fognak gyártani Komáromban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című könyvében. Most az interjúkötetből a 30 éves Lotti történetét választottuk ki.","shortLead":"Ahány gyermektelen nő, annyiféle történet – látjuk igazolva Tanács Eszter a napokban megjelent, Nők gyermek nélkül című...","id":"20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed73ad1-18a4-46ba-ae7c-9c230a2de8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181cac7d-bec4-498e-92ff-11bb9fad92cb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190630_Az_endometriozis_miatt_nem_esel_teherbe_de_ha_teherbe_esel_akkor_meggyogyitja","timestamp":"2019. június. 30. 20:15","title":"„Az endometriózis miatt nem esel teherbe, de ha teherbe esel, akkor meggyógyítja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","shortLead":"Az e heti ötöslottó nyerőszámai a következők: 4, 10, 24, 55, 77","id":"20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33fd8ac-784d-41bf-8438-94c700e0fdf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Itt_vannak_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2019. június. 29. 19:33","title":"Itt vannak az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dcd9aa-5a8f-47c8-9f1f-622d61e9b00a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Tippjáték 6/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","shortLead":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","id":"20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aaf8f7-d067-4baa-9870-a992d461909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","timestamp":"2019. július. 01. 09:52","title":"Többlettel zárta az államháztartás az első negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres Pál egy civil egyesület jelöltjeként jelentkezett be a miskolci polgármesteri székre, reméli, hogy minél többen támogatni fogják. ","shortLead":"Veres Pál egy civil egyesület jelöltjeként jelentkezett be a miskolci polgármesteri székre, reméli, hogy minél többen...","id":"20190701_Fuggetlenkent_indul_Kriza_Akos_ellen_egy_korabban_elmozditott_miskolci_iskolaigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeeb4d1-a40f-4e5c-828f-b69de90c6320","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Fuggetlenkent_indul_Kriza_Akos_ellen_egy_korabban_elmozditott_miskolci_iskolaigazgato","timestamp":"2019. július. 01. 12:52","title":"Függetlenként indul Kriza Ákos ellen egy korábban elmozdított miskolci iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiban, hogy a szinte zajtalan járművek észlelése könnyebb legyen a gyalogosoknak és a kerékpárral közlekedőknek - hívta fel a figyelmet az EY üzleti tanácsadó.","shortLead":"Július 1-jétől az új típusú hibrid és elektromos autókat kizárólag hanggenerátorral felszerelve lehet forgalomba hozni...","id":"20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5bf330-f3e1-488c-b217-f85d5ea253b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Gyalogosbaratabbak_lesznek_az_elektromos_autok_julius_1tol","timestamp":"2019. június. 30. 16:20","title":"Gyalogosbarátabbak lesznek az elektromos autók július 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]