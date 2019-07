Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","id":"20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdde931-8062-467e-8356-f9d6770a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","timestamp":"2019. július. 16. 13:40","title":"10 éves fiúk szedték szét a nyíregyházi KRESZ-tanpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd453e53-c679-42d5-9800-8c117e70deee","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Júliustól novemberig ideiglenes forgalmi rend szerint lehet közlekedni az M5-ös autópálya és az 54-es főút csomópontjainál.","shortLead":"Júliustól novemberig ideiglenes forgalmi rend szerint lehet közlekedni az M5-ös autópálya és az 54-es főút...","id":"20190715_Turbo_korforgalmak_epulnek_az_M5os_vonalan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd453e53-c679-42d5-9800-8c117e70deee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1079e5-8ce5-4c13-a871-f3db40ce08f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Turbo_korforgalmak_epulnek_az_M5os_vonalan","timestamp":"2019. július. 15. 16:28","title":"Turbó körforgalmak épülnek az M5-ös vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08e0c9ca-1b9b-4199-a553-729558a11c7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem annak örült ennyire, hogy távozik a védelmi miniszteri poszttól, a német kancellár születésnapjáról emlékezett meg. 