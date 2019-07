Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A júniusi globális átlaghőmérséklet 0,95 Celsius-fokkal volt magasabb a 20. századi átlagos 15,5 Celsius-foknál.","shortLead":"A júniusi globális átlaghőmérséklet 0,95 Celsius-fokkal volt magasabb a 20. századi átlagos 15,5 Celsius-foknál.","id":"20190718_Az_idei_volt_a_valaha_volt_legmelegebb_junius_a_Foldon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa02e09e-c6ef-4fed-8ce4-d3542e1d1ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37d3ce8-70e8-498b-a860-87ad0748cd89","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Az_idei_volt_a_valaha_volt_legmelegebb_junius_a_Foldon","timestamp":"2019. július. 18. 19:18","title":"Az idei volt a valaha volt legmelegebb június a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását alapozná meg, ám azonosított a versenyviszonyokat is érintő piaci problémákat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely...","id":"20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030531d-2de2-40a0-bd61-f2a53e6dd045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","timestamp":"2019. július. 18. 16:33","title":"A GVH problémákat talált a bankkártya-elfogadás piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","shortLead":"Varga Judit miniszter érkezett, többeknek távozniuk kellett.","id":"20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f930f156-51ef-4882-a5c6-c7e7a6e2fd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b084be3-9d5a-47ed-8b84-c191afd53dfe","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Felmentettek_Schmitt_Pal_unokaoccset_az_Igazsagugyi_Miniszteriumban","timestamp":"2019. július. 18. 05:50","title":"Felmentették Schmitt Pál unokaöccsét az Igazságügyi Minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","shortLead":"Betartatná a jogállamiságot, de figyelembe venné a tagállamok érveit is. ","id":"20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311119ff-cac6-466e-b25e-bc26750afc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb029cc4-7130-4ef4-a8ba-05c1024e2d06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Von_der_Leyen_elmondta_mi_a_terve_Magyarorszaggal_es_Lengyelorszaggal","timestamp":"2019. július. 18. 20:16","title":"Von der Leyen elmondta, mi a terve Magyarországgal és Lengyelországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Börtönszerű körülményekről, bűnbakká tett migránsokról és kórházban ágyhoz bilincselt menedékkérőkről nyilatkozott magyarországi látogatása után az ENSZ különleges jelentéstevője. ","shortLead":"Börtönszerű körülményekről, bűnbakká tett migránsokról és kórházban ágyhoz bilincselt menedékkérőkről nyilatkozott...","id":"20190717_Egy_terhes_not_17_or_kisert_vizsgalatra_a_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60793c4a-de2c-4257-a3c8-b89402ade1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051baeda-076c-4724-8f34-d0632365809e","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Egy_terhes_not_17_or_kisert_vizsgalatra_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. július. 17. 18:13","title":"Egy terhes nőt 17 őr kísért vizsgálatra a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","shortLead":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","id":"20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6d5391-417d-4c58-9b82-990fc3723e61","keywords":null,"link":"/elet/20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","timestamp":"2019. július. 18. 11:14","title":"Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","shortLead":"Csak tavaly 30 ezer tonna került hozzánk, ezt a szlovén környezetvédelmi hivatal megerősítette.","id":"20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a454a739-4b0f-4242-82f6-843304e20be2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_Szloveniabol_is_szennyviziszap_jon_Magyarorszagra","timestamp":"2019. július. 19. 12:23","title":"Szlovéniából is szennyvíziszap jön Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]