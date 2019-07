Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi ellátása”.","shortLead":"A magyar miniszter szerint elfogadhatatlan „az illegális migránsoknak az adott ország lakosaival egyenjogú egészségügyi...","id":"20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae203f8-3e32-432a-aa60-9c7d2969f9cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Szijjarto_kulon_migransegeszsegugyi_ellatast_vezetne_be","timestamp":"2019. július. 18. 05:57","title":"Szijjártó külön migránsegészségügyi ellátást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos szereplői nem biztos, hogy készen állnak a változtatásra, azonban az új belépők és a fogyasztók által használt technológia kikényszeríti azt – olvasható a Deloitte tanácsadócég jelentésében.","shortLead":"A digitális transzformáció minden szektorra, így az egészségügyre is jelentős hatással lesz, amelynek hagyományos...","id":"20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76e0f70f-e167-4254-9661-a813b86bfec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2fca58-376c-4c67-bd17-2dc057de070d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_deloitte_egeszsegugy_technologia_tanulmany_2040_gyogyithatatlan_betegsegek_legyozese","timestamp":"2019. július. 18. 08:03","title":"Eltűnhet 2040-re a rák és a cukorbetegség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","shortLead":"Tavaly és idén is gyógyszer-hatóanyagot találtak az étrend-kiegészítőben.","id":"20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b34136f1-362d-4465-a307-b3ea7bdb8fe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a9e4733-2dda-49ae-b2c3-9dcc39489b03","keywords":null,"link":"/kkv/20190719_nebih_boomboom_etrend_kiegeszito_potencianovelo_forgalmazas_megtiltas","timestamp":"2019. július. 19. 07:19","title":"Végleg megtiltotta a Nébih egy potencianövelő forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra feltöltött összeget, és automatikussá tehető a maradék egyenleg visszaigénylése is. ","shortLead":"Idén már a szigetes fesztiválokon (például a VOLT-on, a Balaton Soundon) is könnyebb nyomon követni a karszalagra...","id":"20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a7da774-a9e0-41c6-a00f-30727beb661e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c589a7-2a49-4d09-9a6a-1faebb461f3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Konnyebben_fogjuk_visszakapni_a_maradek_penzunket_a_Szigeten","timestamp":"2019. július. 17. 15:38","title":"Könnyebben fogják visszakapni a maradék pénzüket a fesztiválozók a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e63e5ea-7558-46f2-b74c-9a73923ab6b5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kultúrharcos fordulat beköszönt a Filmalaphoz. Készülne film Búvár Kundról, Kinizsiről és Rákócziról is, utóbbit egyenesen Vidnyánszky Attila rendezné.","shortLead":"A kultúrharcos fordulat beköszönt a Filmalaphoz. Készülne film Búvár Kundról, Kinizsiről és Rákócziról is, utóbbit...","id":"20190717_Ha_nem_eleg_buszke_a_nemzet_nezzen_filmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e63e5ea-7558-46f2-b74c-9a73923ab6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf124f9-11b9-43a5-8936-9b704926fcb5","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Ha_nem_eleg_buszke_a_nemzet_nezzen_filmet","timestamp":"2019. július. 17. 13:20","title":"Ha nem elég büszke a nemzet, nézzen filmet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b090660e-1772-47ba-a25d-4e6f03659fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370eb166-f55f-4dc5-9a39-c309c92122b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_marabu_feknyuz_toltotoll","timestamp":"2019. július. 18. 11:25","title":"Marabu Féknyúz: Töltőtoll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának egyik utasa, mikor Orbán Viktor tűnt fel a fapadosra várók sorában, majd puritán turistaként hazautazott. Még fotókat is készített a magyar kormányfőről, akit az elmúlt években többször is támadtak baráti üzletemberektől elfogadott repülőutak vagy a honvédség gépeinek használata miatt. Ehhez képest a miniszterelnök ezúttal felhajtás nélkül utazott, ugyanúgy szuszakolta a kézipoggyászát a csomagtárolóba, mint bármely más utastársa. Forrásunk kommentje szerint mindez akár még szimpatikus is lett volna, de ismerve Orbán és körének vagyoni hátterét, vajon mennyire őszinte a \"nép egyszerű gyermeke\" szerep.","shortLead":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának...","id":"20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db8c02f-3493-43f4-9c01-186019cd2799","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 18. 06:00","title":"Fapadoson utazott, gurulós poggyásszal vegyült Orbán Viktor – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az újságíróképzéssel foglalkozó Nemzeti Tehetséggondozó Kft. a humánminisztérium alól átkerült az újonnan fideszes kulturális erőközponttá felizmosított Petőfi Irodalmi Múzeum alá.","shortLead":"Az újságíróképzéssel foglalkozó Nemzeti Tehetséggondozó Kft. a humánminisztérium alól átkerült az újonnan fideszes...","id":"20190718_A_fideszes_kulturerokozpont_vezetoje_elmondta_milyen_ujsagirokra_van_szukseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e0c254-fb26-4272-a90d-c4542cc1acd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_fideszes_kulturerokozpont_vezetoje_elmondta_milyen_ujsagirokra_van_szukseg","timestamp":"2019. július. 18. 15:56","title":"A fideszes kultúrerőközpont vezetője elmondta, milyen újságírókra van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]