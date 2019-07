Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","shortLead":"A bemutatóra egy külön albummal is készült, amely szerinte szerelmes levél Afrikához. ","id":"20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8149a7af-a442-422a-80bc-02c44a5343bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e10d5f-c0c2-475d-8c7f-a7ffb6268917","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Az_oroszlankiraly_Beyonce_szerelmes_levelet_irt_Afrikahoz","timestamp":"2019. július. 17. 14:50","title":"Beyoncé új dalával bővült Az oroszlánkirály filmzenéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiszivárgott egy hivatalos(nak tűnő) kép arról, hogyan néz ki a Microsoft Outlook sötét módja az androidos mobilokon, így a fejlesztést már most meg lehet nézni.","shortLead":"Kiszivárgott egy hivatalos(nak tűnő) kép arról, hogyan néz ki a Microsoft Outlook sötét módja az androidos mobilokon...","id":"20190718_microsoft_outlook_kinezet_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f905174a-bcea-43d1-8f35-26d025554442","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_microsoft_outlook_kinezet_sotet_mod","timestamp":"2019. július. 18. 11:03","title":"Outlookot használ? Jön a fekete verzió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","shortLead":"A tanár című sorozat gárdájához csatlakozik.","id":"20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a53bea9b-667c-4997-9858-92b5ee283f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd497d04-aac7-4400-81df-d5865e39f5d4","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Liptai_Claudia_18_ev_utan_visszater_az_RTL_Klubhoz","timestamp":"2019. július. 18. 08:58","title":"Liptai Claudia 18 év után visszatér az RTL Klubhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő vállalkozása, és tavaly már szinte a teljes konkurenciát lekörözte egy fontos tekintetben: a piacvezető bányacégek közül Orbánék érték el a legmagasabb árbevétel-arányos nyereségrátát.","shortLead":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő...","id":"20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e86c65-c78d-4120-a66d-f6e258e65830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","timestamp":"2019. július. 18. 06:49","title":"Nyereségesebb az Orbán-bánya, mint bármely nagy vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során igencsak meglepte őket, amit az egyik kínai gyárban találtak.","shortLead":"Az Apple még 2013-ban állított fel egy speciális egységet, hogy elejét vegye a szivárogtatásoknak. A nyomozásuk során...","id":"20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03d74aa-0d1c-49b4-80cd-b5736a630a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df3f443-beb5-4700-997f-f009df1bdc65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_kina_okostelefon_iphone_iphone_5c","timestamp":"2019. július. 18. 14:03","title":"Alagutat ástak a munkások egy kínai gyárban, hogy kicsempésszék az iPhone-alkatrészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más lesz, mint az amerikaiak által megnyert első. Az egyik fő különbség, hogy új vetélytársak is jelentkeztek – például Kína, India és az Európai Unió –, a másik pedig az, hogy most nemcsak a tudományos és ideológiai célok fontosak, hanem a gazdaságiak is.","shortLead":"Fél évszázaddal az első holdra szállás után újraindul az űrverseny, ám a második szakasz több okból is egészen más...","id":"20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441559e8-bf2a-4d38-862d-8f413860a8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_urverseny_kina_oroszorszag_egyesult_allamok_eu_india_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 18. 14:20","title":"Az űrverseny eddig csak vitte a pénzt, a fő cél most már az, hogy hozza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz. ","shortLead":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is...","id":"20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e12d24-bf73-4fd3-ae3b-4c82043d310a","keywords":null,"link":"/elet/20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","timestamp":"2019. július. 19. 11:42","title":"A hónap végén választják szét a bangladesi összenőtt ikreket – magyar segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","shortLead":"Koczka Tibor szerint Hende Csaba épp most veri szét a helyi Fideszt.","id":"20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=066b786b-6eca-40ca-a02b-36be704fe190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30533a22-7db2-40b2-acff-947170cfb53f","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Kitort_a_belhaboru_a_szombathelyi_Fidesznel","timestamp":"2019. július. 18. 12:44","title":"Kitört a belháború a szombathelyi Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]