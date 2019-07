Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","shortLead":"Csajkovszkij zenéje tökéletes választás, mindenki úgy emelgeti a lábát, ahogy kell.","id":"20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef732ee7-a9f6-48d5-a430-4dd2628623c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2cc4e7-65d0-4b62-936d-acfa195aa90b","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Az_allatkerti_flamingok_csaladi_balettjenel_most_nincs_menobb_koreografia","timestamp":"2019. július. 20. 15:10","title":"Az állatkerti flamingók családi balettjénél most nincs menőbb koreográfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09640854-8d98-4efd-b529-e74b46af5b38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Philip Hammond 9 éve tagja a brit kormánynak.","shortLead":"Philip Hammond 9 éve tagja a brit kormánynak.","id":"20190721_boris_johnson_philip_hammond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09640854-8d98-4efd-b529-e74b46af5b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df5abc1f-3ec0-4fde-bfd7-5c77abe76b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_boris_johnson_philip_hammond","timestamp":"2019. július. 21. 13:40","title":"Még nem is lett kormányfő Boris Johnson, már beígérte a lemondást legtekintélyesebb minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","shortLead":"Jó időt jelezte, végül hóviharban mászott az erdélyi magyar hegymászó. ","id":"20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e7f2d-9c00-4282-ab1e-9fe49c07a480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec3a113-d6c7-41f7-8b2c-4bfc0528fed3","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Varga_Csaba_felert_a_8080_meteres_Hidden_Peak_csucsara","timestamp":"2019. július. 21. 14:04","title":"Varga Csaba felért a 8080 méteres Hidden Peak csúcsára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","shortLead":"Egy marylandi vidámpark látogatói átélhették.","id":"20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086b4bf7-8eb9-4d5d-8123-887c6e3ad914","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_hullamvasut_alapbol_ijeszto_de_milyen_lehet_ott_ragadni_ha_elromlik","timestamp":"2019. július. 20. 09:10","title":"A hullámvasút alapból ijesztő, de milyen lehet ott ragadni, ha elromlik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","shortLead":"A közönség azt hitte, ez is a műsor része.","id":"20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c228809-7a0a-4756-8938-d442746d55c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81140919-05c9-4681-9880-de81e3441834","keywords":null,"link":"/elet/20190721_A_szorongasarol_meselt_aztan_osszeesett_es_meghalt_a_szinpadon_egy_komikus","timestamp":"2019. július. 21. 15:38","title":"A szorongásáról mesélt, aztán összeesett és meghalt a színpadon egy komikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","shortLead":"Pár napon belül miniszterelnök lehet a brit politikus, máris tüntetnek ellene.","id":"20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d493750-cbe6-42f5-93c9-4c5499c1c7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d37899-7a28-47fa-93ec-7db4cc400fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Mi_a_kozos_Trumban_es_Boris_Johnsonban_Mindkettobol_lufi_lett_Londonban","timestamp":"2019. július. 20. 20:55","title":"Mi a közös Trumpban és Boris Johnsonban? Mindkettőből lufi lett Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem sikerült a folyamatos erőfeszítések ellenére sem kiirtani a szuperbaktériumot a fehérvári csapat vadonatúj 14 milliárdos stadionjában.\r

\r

","shortLead":"Nem sikerült a folyamatos erőfeszítések ellenére sem kiirtani a szuperbaktériumot a fehérvári csapat vadonatúj 14...","id":"20190720_Tovabbra_is_a_szuperbakterium_all_nyeresre_a_fehervari_stadionban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9516e924-cc40-4479-bcd1-e1b7300b1796","keywords":null,"link":"/sport/20190720_Tovabbra_is_a_szuperbakterium_all_nyeresre_a_fehervari_stadionban","timestamp":"2019. július. 20. 18:41","title":"Továbbra is a szuperbaktérium áll nyerésre a fehérvári stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]