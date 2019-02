„16 éves koromig azt sem tudtam, hol a konyha” – mesél a nem szokványos kezdetekről a 25 évesen a rangos Bocuse d'Or szakácsversenyen elért 12. helyével a szakácsvilág krémjébe repített ifjú séf. Persze az ő vidéki nagymamája és egykor ápolónő édesanyja is rendszeresen főzött, de „nem a vasárnapi húsleves volt a hétvége fénypontja”. Az áttörést a József Attila Gimnázium magyar faktos diákjaként egyedül eltöltött délutánok hozták meg. Annyira megunta a mirelit pizzákat, hogy megpróbálta újrafőzni otthon a korábban egy bulin kóstolt paprikás krumplit. „Recept alapján dolgoztam, még a hagymát is grammra pontosan kimértem.” Az eredmény olyan jó lett, hogy másnap is főzött, majd harmadnap és később is. Végül tizenegyedikes korára már tudta, hogy szakács lesz. Érettségi után a Gundel Károly Szakiskolában tanult, ahol Vomberg Frigyes, a Széll Tamás vezette 2016-os Bocuse d'Or-csapat coach-a lett a tanára. Mire a kétéves iskolát 2014-ben elvégezte, 20 évesen már Molnár Gábor segítőjeként készült az akkori Bocuse d'Or lyoni világdöntőjére. Végzett szakácsként az első munkahelye a mádi Gusteau volt, de dolgozott a MÁK bisztróban és az Alabárdosban is. Ösztöndíjjal tanult Tallinnban, stázsolt (azaz ingyen dolgozott) Helsinkiben Michelin-csillagos konyhán és Serge Vieira kétcsillagos franciaországi éttermében is. 2017 óta a balatonszemesi Kistücsök étterem séfhelyettese. A heti hatszori, napi 10-12 órás hajtás után „most nagyon sok utazás van tervben: Piemont, New York, Németország és nagyon szeretnék Portugáliába is eljutni”. Budapesten a Népszínház utcában nőtt fel, ahonnan két éve költözött el, azóta a tabáni Czakó-kertben piacot szervező barátnőjével él. Sokat úszik és fut.