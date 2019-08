Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és a tényeken alapuljon.","shortLead":"Azt akarják, hogy az erről szóló párbeszéd a kettős mérce és a politikai vádaskodások helyett a szakmai érveken és...","id":"20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eb739ab-f396-4747-9fd5-8874ec0801a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6999e4-3b74-4d70-80aa-5ffc3478bfa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Reagalt_a_kormany_a_GRECOjelentesre_rengeteget_tettek_a_korrupcio_visszaszoritasaert","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:03","title":"Reagált a kormány a GRECO-jelentésre: rengeteget tettek a korrupció visszaszorításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta, a hvg.hu forrásai szerint pedig az MTA elnöke elfogadta Palkovics jelöltjét az Akadémiáról leválasztott kutatóhálózatok élére. Lovász a 168 Órának adott interjút.","shortLead":"Végül a helyén maradt az MTA elnöke, de máig nem tudja, jól döntött-e. Az MTA szabadságát megcsonkították azóta...","id":"20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbcc465c-c870-4d07-989e-7e7e6f1c039d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"754fbd54-031a-4b3b-8a83-c8920361dbdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Lovasz_az_MTAugyrol_Kozel_kerultem_ahhoz_hogy_tiltakozaskepp_lemondjak","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:20","title":"Lovász az MTA-ügyről: Közel kerültem ahhoz, hogy tiltakozásképp lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben) egy boldog, de legalábbis kiegyensúlyozott embert fogunk viszontlátni – és azok mi leszünk. Ilyen végtelennek tűnő pillanattá nyúlhat a válás utáni időszak, amelyből egyéni ütemben, de vissza lehet térni az önszeretet valóságának talajára. Ehhez adunk segítő tippeket.","shortLead":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben...","id":"20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4aa0d6b-a6eb-4712-902b-403ae4a1a0d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","timestamp":"2019. július. 31. 09:30","title":"Aktívan felejteni - hogyan építsük fel az önbizalmunkat válás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el is kapták a tolvajokat – közölte értesülését a Vecernje Novosti belgrádi napilap.","shortLead":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el...","id":"20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3d555-72d4-4709-893e-f3a2ffa284fb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","timestamp":"2019. július. 31. 12:30","title":"Ellopták a kilenc napja átadott Hunyadi-szobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából dolgozó intézet.","shortLead":"Csak ártott a KESMA, a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány létrehozása, állítja egy Európai Bizottság megbízásából...","id":"20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d7ddd83-384b-4988-b2c5-e7920e50c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d02fcf-172a-4138-8778-c093e246cfab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Europai_Bizottsag_A_fideszes_mediagolem_veszelyt_jelent_a_sajtoszabadsagra","timestamp":"2019. augusztus. 01. 10:06","title":"Európai Bizottság: A fideszes médiagólem veszélyt jelent a sajtószabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét vesztette ebola következtében a határ közvetlen közelében lévő zsúfolt nagyvárosban, Gomában. Közben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi vészhelyzetnek minősítette a kongói ebola-járványt.","shortLead":"Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös több határállomását, miután egy második ember is életét...","id":"20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12859b7b-74e9-4a7b-b864-6bcbb7b8b10a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8dc141-c3bd-4516-a80a-58b2c73f6a80","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Mar_zarjak_az_ebola_miatt_az_afrikai_hataratkelohelyeket","timestamp":"2019. augusztus. 01. 13:43","title":"Már zárják az ebola miatt az afrikai határátkelőhelyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és úgy tűnik, a Facebookról távozók is a Facebook-birodalomban kötnek ki.","shortLead":"A fiataloknak készült, de épp őket nem képes megtartani a Facebook. Mark Zuckerberg azonban erre is gondolt, és...","id":"20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fb42163-1255-48fa-9cbd-0c65b4ba397e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5148254-e143-40ba-9b19-24d7060e3212","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_fiatalok_facebook_aktivitas_felhasznalo_kozossegi_oldal_instagram","timestamp":"2019. július. 31. 10:03","title":"Hiába távoznak, a Facebook-menekültek sem tudják kikerülni a Facebook-birodalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. ","shortLead":"25 bázispontot csökkentettek. ","id":"20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a454da-6228-4eed-a435-33e693ce177e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","timestamp":"2019. július. 31. 20:09","title":"Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]