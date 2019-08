Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"gazdasag","description":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból. Még tárgyalna Brüsszellel, de olyan feltételekkel, amelyeket az EU borítékolhatóan elutasít, ahogy eddig is.","shortLead":"A múlt héten kormányra került Boris Johnsonnak semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1da945a-df8b-49b9-8908-2b18a1699280","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. augusztus. 04. 17:30","title":"A Brexittel szét is eshet az Egyesült Királyság, de a konzervatívok többsége ezt se bánná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Befejezte a munkát az őserdőt is figyelő brazil intézet igazgatója, miután összeveszett az elnökkel.","shortLead":"Befejezte a munkát az őserdőt is figyelő brazil intézet igazgatója, miután összeveszett az elnökkel.","id":"20190803_Tavozik_az_eroirtasokra_figyelmezteto_brazil_szakember_akit_az_elnok_idegen_erdekek_kepviseletevel_vadolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3980ca70-6622-4743-ad1d-6c8eeb3e043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6d92e-1074-4ed5-97b3-1fbe593b4149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Tavozik_az_eroirtasokra_figyelmezteto_brazil_szakember_akit_az_elnok_idegen_erdekek_kepviseletevel_vadolt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:53","title":"Távozik az erdőirtásokra figyelmeztető brazil szakember, akit az elnök idegen érdekek képviseletével vádolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany kereslete az első fél évben.","shortLead":"Elsősorban a jegybanki aranykészletek növelésének köszönhetően három éve a legmagasabbra, 2181,7 tonnára nőtt az arany...","id":"20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157054e7-b6b4-4e9f-a45d-af78a55787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef866e7-a3eb-4902-a2d1-34def5b92f8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_arany_aranytartalk_conclude_jegybank","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:57","title":"Régen akartak ennyire sokan aranyat venni a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese egy budapesti sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet...","id":"20190803_Klimaveszhelyzet_kihirdeteset_koveteli_a_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e40ff3e-7d55-409f-941d-ec3eae1db112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04a79d9-8de4-4332-aa78-6f71634447a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Klimaveszhelyzet_kihirdeteset_koveteli_a_LMP","timestamp":"2019. augusztus. 03. 15:47","title":"Klímavészhelyzet kihirdetését követeli a LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","shortLead":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","id":"20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b0cc-8254-4c1e-8675-45ec9c5dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:25","title":"Országszerte több mint 800 óvónő hiányzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","shortLead":"Rasovszky kevesebb mint két másodperccel ért a célba a második helyezett előtt. ","id":"20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76518fb2-6cce-4d0f-86b6-1e469cb49239","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Rasovszky_Kristof_Olasz_Anna_Kanada","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:15","title":"Rasovszky Kristóf arany-, Olasz Anna bronzérmet nyert Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]