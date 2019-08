Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgócsapata annyi pénzért szerződtette a Leicester Citytől az angol Harry Maguire-t, amennyit még sosem fizettek hátvédért.","shortLead":"A Manchester United labdarúgócsapata annyi pénzért szerződtette a Leicester Citytől az angol Harry Maguire-t, amennyit...","id":"20190805_harry_maguire_leicester_city_manchester_united_atigazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7fc7151-c536-43f2-9013-470c9bca66af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68746d63-21ee-4195-a1f5-d703d3a364c2","keywords":null,"link":"/sport/20190805_harry_maguire_leicester_city_manchester_united_atigazolas","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:50","title":"Hivatalos a United rekordösszegű igazolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","shortLead":"Pedig az Alkotmánybíróság kimondta, hogy jogellenesen vették el.","id":"20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50af4d1f-7632-4ab2-9a1f-7159b646eecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1726c4-91c3-4521-af99-404d2753347f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Semmit_nem_tett_eddig_a_kormany_hogy_rendezze_a_jogellenesen_elvett_rokkantnyugdijakat","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:44","title":"Semmit nem tett eddig a kormány, hogy rendezze a jogellenesen elvett rokkantnyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy: tízkilónyi petéből kikelt lárva száztonnányi szemetet képes eltüntetni.","shortLead":"Egy kínai vállalkozás különleges légylárvák nevelésébe kezdett, hogy eltüntessék a konyhai hulladékot. Eddig jól megy...","id":"20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=307c8e19-0b04-4686-a4fe-29e491226cee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223a1363-aa4b-422a-aff3-b1ad3ee08571","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_fekete_katonalegy_larva_elelmiszerhulladek_kina","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:03","title":"Új rovarhadserege van Kínának, egy feladatra nevelik őket: felzabálják az élelmiszer-hulladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","shortLead":"Függetlenként indul a nemrég az MSZP-ből kilépett politikus.","id":"20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfa4957-444e-4010-b787-0e6d04d64c90","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hunvald_Gyorgy_polgarmesternek_indul_Erzsebetvarosban","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:47","title":"Hunvald György polgármesternek indul Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben a legunalmasabbat is? ","shortLead":"Egyben a legunalmasabbat is? ","id":"20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85fccda3-a2da-491a-912f-85efe546439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8221807-f6b4-4de1-a7fe-de0114e41a9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_Megterveztek_a_vilag_legatlagosabb_autoit","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:25","title":"Megtervezték a világ legátlagosabb autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","shortLead":"És még hol van a vége. A buszpótlás pedig milliárdokat visz el.","id":"20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e68b048-d35a-466b-95ca-8c9dba2f0f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_3_as_metro_felujitas_eszaki_deli_szakasz","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:08","title":"Három hónapos csúszásban van a 3-as metró felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus, CEU-oktató. ","shortLead":"A volt budapesti finn nagykövet véleménycikkére rímelve írt olvasói levelet Kertész János hálózatkutató, akadémikus...","id":"20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49dc5e5f-5aa7-4c46-9b78-fe1f43bd2cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1660b9fa-7bab-4bc7-95f2-e3a8f76faf67","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_MTAkutato_Fejezze_be_az_EU_a_korrupt_es_autoriter_magyar_kormany_penzeleset","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:59","title":"MTA-kutató: Fejezze be az EU a korrupt és autoriter magyar kormány pénzelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is helyet ad majd.","shortLead":"Az új központ artistaképző iskolának, cirkuszművészeti múzeumnak, kutatótárnak és könyvtárnak és artistaszállásoknak is...","id":"20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92173142-1bf1-406f-9544-062b24c1b510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50435e68-5d4e-4bc0-80a0-33906f33262d","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Europai_csucsintezmenyt_csinalna_a_kormany_az_uj_Nagycirkuszbol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:55","title":"Európai csúcsintézményt csinálna a kormány az új Nagycirkuszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]