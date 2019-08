Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy ásványvizet adni, ezek ugyanis nem elegendőek az ásványi anyagok pótlására – közölte a Semmelweis Egyetem. ","shortLead":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy...","id":"20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed862be-0c6c-450b-930e-043a9bb62cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:03","title":"Nem jó, ha csak vizet iszik a gyerek a hőségben, mást is adjon neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg senki, sőt, ez mára teljesen normálissá vált. A változás mögött van némi tudatosság is: a hosszabb videó több pénzt hozhat.","shortLead":"Míg korábban egy 7-8 perces videó is hosszúnak számított a YouTube-on, ma már egy 30 perces feltöltésen sem ütközik meg...","id":"20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8824ceb3-fcc5-47ae-993c-a45c04035348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d44c6c-5c4a-4c2a-adfe-11576e9d201e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_youtube_videok_hossza_penz_bevetel_novelese_nezettseg","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:03","title":"Ilyen videókat kell csinálnia, ha pénzt keresne a YouTube-bal – ezekért fizetnek most sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital egy reklámján férfiak csókolóznak.","shortLead":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital...","id":"20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33513f-e9bf-4e42-8354-1957590e8232","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:39","title":"Hírünk a világban: a fideszes Boldog István homofób kólás akciója a nemzetközi sajtóban is hír lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is rejtély, ki dönt a gyerekek iskolai érettségéről.","shortLead":"Jövőre már csak engedéllyel lehet elhalasztani a beiratkozást, azt azonban nem tudni, minek alapján. Ahogy az is...","id":"20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=907dba4c-d691-460f-95b3-b34df4bd2761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e11d90-ff41-4d8a-8aa7-ac80cdcda94e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Hatevesen_iskolaba_kuldhetik_a_gyerekeket_csak_nem_tudni_ki_dont_errol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:38","title":"Hatévesen iskolába küldhetik a gyerekeket, csak nem tudni, ki dönt erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20, de nem ez lesz az egyetlen meglepetés.","shortLead":"A jelek szerint a jelenlegi legerősebb, androidos mobilokba szánt processzort kapja meg a hamarosan érkező Nubia Z20...","id":"20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7ee8fa6-247d-4c9f-aaa7-86acca721582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac042adb-797e-4334-9df7-1b109824877c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_nubia_z20_okostelefon_specifikacio_tenaa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:03","title":"Ez érdekes telefonnak ígérkezik: két képernyővel jöhet a Nubia új mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig, először külföldön váltak ismertté, a hazai zenei véráramba pedig A Dal után kerültek be. Egy-egy ügy apropóján ők is felemelik a hangjukat a rasszizmus ellen, de nem akarnak polgárjogi harcosokká válni. A zenekar vezetőjével, Oláh Józseffel, és menedzserükkel, László Sándorral beszélgettünk, többek között az új Parno Graszt-albumról.","shortLead":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig...","id":"20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a70a1d-28ee-42fb-93e1-ca3264c2c73d","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:00","title":"Nem tanultunk zenélni, mi csak csapatjuk – Parno Graszt-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jók a plakátok – írta.","shortLead":"Elég jók a plakátok – írta.","id":"20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe49cc-e353-4170-bf9d-1fc49323cceb","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Alföldi Róbert üzent a kólát bojkottáló fideszesnek: „A szerelem az szerelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]