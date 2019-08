Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi közlekedés.\r

\r

","shortLead":"Nem jár teljes pályán a fogaskerekű, a 78-as trolibusz, és a 3-a metró sem – nem egy leányálom most a fővárosi...","id":"20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a94d3f9-2198-4b91-af0d-4f5f1c754ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911615c-0a4f-4348-9d8c-ec60d9d1336a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Rosszullet_szabalytalan_parkolas_palyahiba__csucsra_jarnak_a_kozlekedesi_problemak_a_fovarosban","timestamp":"2019. augusztus. 07. 11:39","title":"Rosszullét, szabálytalan parkolás, pályahiba – csúcsra járnak a közlekedési problémák a fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","shortLead":"A Szentendrei út és a Raktár utca kereszteződésénél történt a baleset. ","id":"20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f0d07ce-b2e6-45bd-84ee-7da2e7d19dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3f54a5-95b9-411f-bd1e-9e92e607a7c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190807_Felborult_egy_taxi_a_Sziget_kozeleben","timestamp":"2019. augusztus. 07. 18:18","title":"Felborult egy taxi a Sziget közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája, és ez a baj. ","shortLead":"A hely szerint a nő ruhájával volt a baj, a férfi szerint azt mondták nekik, hogy a roma viseletre emlékeztet a ruhája...","id":"20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f8d683-bef7-448e-91e5-6fd5666d5730","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egy_ferfi_szerint_roma_szarmazasa_miatt_nem_engedtek_be_a_feleseget_egy_pecsi_diszkoba","timestamp":"2019. augusztus. 07. 20:41","title":"Egy férfi szerint roma származása miatt nem engedték be a feleségét egy pécsi diszkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","shortLead":"1993-ban kapott Nobel-díjat az amerikai valóság megjelenítéséért. ","id":"20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b66a6773-33e5-4e8f-96d3-efccd658d2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cc9676-948d-4bb3-a832-453325e6b36f","keywords":null,"link":"/kultura/20190806_Meghalt_Toni_Morrison_Nobeldijas_irono","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:29","title":"Meghalt Toni Morrison Nobel-díjas írónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb lehetett az élet. A kisebb, hagyományait őrző közösségekben már kora gyerekkorától tanulta mindenki a szülőség koreográfiáját, a gyerekszülés, gondozás, nevelés kötött, évtizedeken (századokon) át érvényes lépéseit. Ma miben élünk?","shortLead":"Régen minden jobb volt. Ja, nem. Régen egy csomó dolog nehezebb volt, de az talán igaz, hogy szülőként egyszerűbb...","id":"20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adb45ca5-67c1-42b4-9837-dda4085cfc46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8c6128-81a7-4eec-bcb0-588770bcf0fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190806_Szulok_nyomas_alatt__igy_szabadulj_a_szabadsagtol","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:05","title":"Szülők nyomás alatt - így szabadulj a szabadságtól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi legnagyobb, 12,5 milliárd tonna felszíni jégveszteséget.","shortLead":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi...","id":"20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3081152d-27c4-4c6a-bce8-899ad931ed39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:03","title":"Végre jó hír érkezett a grönlandi jégolvadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","shortLead":"Az ember megtizedelte a madárvilágot – is.","id":"20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ba23fb-0acc-454c-a7a0-8cd21fe94025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc82e8-0e3f-4289-bce0-2030c163e6d8","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Otvenmillio_ev_alatt_heverhetne_ki_az_ujzelandi_madarvilag_az_ember_kartetelet","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:55","title":"Ötvenmillió év alatt heverhetné ki az új-zélandi madárvilág az ember kártételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308","c_author":"Dénes Ferenc","category":"gazdasag","description":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar sport jelenlegi állapotához, különösen annak közösségi erőforrásokkal való ellátásához. Miért – kérdezem –, ha lennének eredmények, akkor rendben lenne a magyar sportfinanszírozás és működési rendszere?","shortLead":"„Legalább eredmények lennének!” – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar...","id":"20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3026a83e-d2ca-4a31-98db-746f74796308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d8719b-3788-48ef-a4a3-5c7165e39311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Ki_dontson_arrol_hogy_a_fodraszatban_vagy_a_futballban_erjunk_el_eredmenyt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:45","title":"Mennyit áldozna ön a saját pénzéből arra, hogy a fociválogatott világbajnok legyen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]