[{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","shortLead":"Elrendelték a feljelentés kiegészítését.","id":"20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db488f47-0dde-4d7a-9abb-0481cc229a40","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_microsoft_magyarorszag_botrany_csalas_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:15","title":"Microsoft-ügy: az ügyészség szerint sem zárható ki a csalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5819fa57-d49c-4ea9-b2d0-58a17865f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722db0f1-256f-4367-8312-5a3f7fce8fe5","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Marabu_FekNyuz_Klimapanik_a_Karmelita_kolostorban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:08","title":"Marabu FékNyúz: Klímapánik a Karmelita kolostorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi legnagyobb, 12,5 milliárd tonna felszíni jégveszteséget.","shortLead":"Tetőzött a július végi hőhullám okozta fokozott jégolvadás Grönlandon, ahol múlt csütörtökön mérték az egyetlen napi...","id":"20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3081152d-27c4-4c6a-bce8-899ad931ed39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_gronland_sarki_jegtakaro_jegolvadas_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:03","title":"Végre jó hír érkezett a grönlandi jégolvadásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban még az eddigieknél is gyorsabb mértékben pusztították a területet.","shortLead":"A Föld \"tüdejeként\" aposztrofált Amazonas videken mindig is problémát jelentett az esőerdők kiirtása, júliusban azonban...","id":"20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75c615c6-3180-48ad-a11b-4f9a04853c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef3d8bc-6111-4671-b87a-a711fa045a46","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_erdoirtas_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:03","title":"Megölik a Föld \"tüdejét\", ha tovább folytatódik a brazil fakitermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"Nyusztay Máté - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Van bármi értelme egy szombati munkanapnak? 