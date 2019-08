Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és kezelhető lesz.","shortLead":"Két új kísérleti szerrel a betegek 90 százaléka meggyógyult. A szakértők szerint az ebola hamarosan megelőzhető és...","id":"20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec4bcc22-fba8-4194-bb33-98c7ec2328b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946a0833-ffa3-4ef3-b409-c678343af9c5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Karnyujtasnyira_van_az_ebola_elleni_gyogyszer","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:51","title":"Karnyújtásnyira van az ebola elleni gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","shortLead":"Útjelzéseket sötétben jól kiemelő, színváltó vékony filmréteget fejlesztettek ki kínai és amerikai tudósok.","id":"20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93184470-4cb1-4473-b07d-e5e6f4eca6f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f8207-0ee0-4f9c-8a10-de26b38144ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Az_okos_KRESZtablake_a_jovo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:15","title":"Már a KRESZ-táblákat is okosítják ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése helyi idő szerint kedden reggel. A kormányzó továbbra sem mond le.","shortLead":"Ötödik napja zajlik az ülőtüntetés, így több mint háromszáz járatot törölt a hongkongi nemzetközi repülőtér vezetése...","id":"20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6df5101-efcb-4a6c-bcbf-492fdd07e662","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kedden_is_tobb_szaz_repulojaratot_toroltek_a_tuntetesek_miatt_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:01","title":"Kedden is több száz repülőjáratot töröltek a tüntetések miatt Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","shortLead":"A mentőszolgálat időről időre kiposztol tanulságos eseteket.","id":"20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5582e82e-298f-46ce-a80e-fc2195c1ae45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6f513b-3583-4802-b339-a159b648447d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Veszhelyzeti_parkoloban_alldogalo_sportkocsi_miatt_nem_tudnak_szabalyosan_megallni_a_mentok","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:10","title":"Szabálytalanul parkoló autós miatt a mentősök kértek elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés azonban XX. századi gondolkodásra utal - vallja Steigervald Krisztián generációkutató. ","shortLead":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés...","id":"20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2503ba11-aca6-4f84-8bd0-318b5bbd46db","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:15","title":"Nem megtartani, hanem megdolgoztatni - Küzdelem a generációs jegyek ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","shortLead":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","id":"20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cca4f8-9e8c-44cc-af15-1380e03b579e","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:36","title":"Miley Cyrus és Liam Hemsworth egy évig sem bírták együtt: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ba5174-8367-41fb-8098-14cd13656869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerítői pontosan tudták, hány éves, és azt is, hogy iskolába jár.","shortLead":"A kerítői pontosan tudták, hány éves, és azt is, hogy iskolába jár.","id":"20190813_Altalanos_iskolas_lanyt_futtattak_Foton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ba5174-8367-41fb-8098-14cd13656869&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eafdf43-f8fd-4f81-b4f7-1933212a1b60","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Altalanos_iskolas_lanyt_futtattak_Foton","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:46","title":"Általános iskolás lányt futtattak Fóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","shortLead":"Az operaénekes közleményben jelezte, hogy senkit sem akart megbántani vagy kellemetlen helyzetbe hozni.","id":"20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6a62d99-e8a9-445a-907e-704d77f4dad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbed393-eba1-4c5b-8ed4-08c8eb822110","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Tobb_no_szexualis_zaklatassal_vadolja_Placido_Domingot","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:48","title":"Több nő szexuális zaklatással vádolja Placido Domingót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]