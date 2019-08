Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután egy kiszivárogtatott hangfelfelvétel alapján kiderült: a lap főszerkesztője, Dean Baquet azt kérte, hogy a jövőben a lap a Trumppal foglalkozó cikkekben az elnök állítólagos rasszizmusára koncentráljon.","shortLead":"Több Twitter-üzenetben ment neki a The New York Times című amerikai napilapnak Donald Trump amerikai elnök, miután...","id":"20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc0e954-f4da-4f63-b8a6-ffae031a78b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f2b799-17f2-4536-8205-f5ca70c22050","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_szerint_a_New_York_Times_ordogi_propagandagepezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 13:11","title":"Trump szerint a New York Times ördögi propagandagépezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","shortLead":"A több mint 3 évtizedes kétütemű családi autó nemrégiben teljes felújításon esett át. És még a rendszáma is DDR-es.","id":"20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=720df106-c198-4b50-a37e-a330f72a1f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"133c7980-2e0f-4f0c-8bad-56ef387f62a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_2_millio_forintos_idogep_ez_a_nagykanizsai_elado_wartburg","timestamp":"2019. augusztus. 18. 06:41","title":"2 millió forintos időgép ez a nagykanizsai eladó Wartburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egész nap terelésekre és lezárásokra kell számítani, közölte a terrorelhárítás.","shortLead":"Egész nap terelésekre és lezárásokra kell számítani, közölte a terrorelhárítás.","id":"20190818_Lezarasok_lesznek_Sopronban_Angela_Merkel_hetfoi_latogatasa_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970b62d2-1ae8-41d8-b5fb-8d95bcf6a5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3cbd35-138b-4a97-9c86-20dac283fd52","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Lezarasok_lesznek_Sopronban_Angela_Merkel_hetfoi_latogatasa_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 18. 11:06","title":"Lezárások lesznek Sopronban Angela Merkel hétfői látogatása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","shortLead":"Szabó Réka dokumentumfilmjét díjazta a szakmai zsűri.","id":"20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ba595-192e-4c69-a375-f7b61714da03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571ebf1-543d-45e7-9fca-2c2030a6b6c2","keywords":null,"link":"/kultura/20190817_Magyar_siker_a_locarnoi_filmfesztivalon","timestamp":"2019. augusztus. 17. 20:05","title":"Magyar siker a locarnói filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","shortLead":"Megbokrosodtak a lovak a szajoli fogathajtó versenyen.","id":"20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=501dcb06-ccd7-4bf8-a4d9-9769c03e11c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a374dc-3c95-428f-9075-9f8f565eea3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Lovasszeker_hajtott_a_nezok_koze_Szajolon_tobben_megserultek","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:43","title":"Három gyerek is van a szajoli lovasbaleset sérültjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21532740-c8c6-406d-bf90-e951816c0c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157c9965-2027-443e-a4a1-366d30355182","keywords":null,"link":"/tudomany/20190818_villam_eszaki_sarkkor_facebook_torles_windows_10_defender_velemenyek_nokia_3310_samsung_galaxy_s10_szferikus_aberracio_problemaja","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:03","title":"Ez történt: megmérték, mennyit ér a Windows beépített, ingyenes vírusvédelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légiutaskísérők mentették meg az életét.","shortLead":"A légiutaskísérők mentették meg az életét.","id":"20190818_Epilepszias_rohamot_kapott_egy_utas_a_Wizz_Air_jaratan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3752ab-9d56-40b9-9a88-593305f94208","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Epilepszias_rohamot_kapott_egy_utas_a_Wizz_Air_jaratan","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:48","title":"Epilepsziás rohamot kapott egy utas a Wizz Air járatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","shortLead":"Egy autós fedélzeti kamerája rögzítette a hatalmas csattanást.","id":"20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e2fd0bf-8936-47eb-9c77-57d92f8d94d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea23aa4-7adf-4f41-9cde-a548f61ed2b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190818_Videon_ahogy_ket_kamion_frontalisan_utkozik_Kecskemetnel","timestamp":"2019. augusztus. 18. 12:29","title":"Videón, ahogy két kamion frontálisan ütközik Kecskemétnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]