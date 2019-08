Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi. A Quimby-frontember válaszában a gyűlölet túlfogyasztásával magyarázza a fideszes borász szavait.","shortLead":"Tiffán Zsolt fakadt ki korábban, hogy miért hívnak Tusványosra olyan „hülyegyerekeket”, mint Kiss Tibi...","id":"20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc411c1-59f3-40f1-8ca4-bd4ead30eb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e86374-bdc0-4b6b-8093-49b62a32a060","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Mertektelen_gyuloletfogyasztas_Kiss_Tibi_visszaszolt_Tusvanyosugyben_Tiffan_Zsoltnak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:43","title":"\"Mértéktelen gyűlöletfogyasztás\" – Kiss Tibi visszaszólt Tusványos-ügyben Tiffán Zsoltnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fa93e3-bc38-46d2-86fc-efc1963b898b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megbuktatja-e saját kormányát a szélsőjobboldal és jelenthet-e reális alternatívát a baloldal és a gyengébbik kormánypárt, az Öt Csillag Mozgalom szövetsége? Ez a tét abban az országban, ahol a kormányválság szinte permanens. ","shortLead":"Megbuktatja-e saját kormányát a szélsőjobboldal és jelenthet-e reális alternatívát a baloldal és a gyengébbik...","id":"20190820_Kaosz_es_krizis_avagy_a_ket_Matteo_haboruja_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6fa93e3-bc38-46d2-86fc-efc1963b898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589cde0a-06e4-4600-8cd1-d546319ccdd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190820_Kaosz_es_krizis_avagy_a_ket_Matteo_haboruja_Romaban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:20","title":"Káosz és krízis, avagy a két Matteo háborúja Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","shortLead":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","id":"20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266c5e8b-2068-4bca-ad68-4768207877f7","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:33","title":"Különleges utasai voltak egy MÁV-szerelvénynek: egy szamár és egy kecske vonatozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves többlet.","shortLead":"Közel tizenegy éve most a legalacsonyabb az adósság, az államháztartásban pedig 120 milliárd forint lett a negyedéves...","id":"20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8acf759d-6a5a-478b-8bb2-ed1eefc91bb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06774148-155c-45ac-824e-0bed71ff7c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Tobblettel_zarta_a_koltsegvetes_a_masodik_negyedevet","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:26","title":"Többlettel zárta a költségvetés a második negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","shortLead":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","id":"20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7351da78-6ff1-4a65-a43a-0010e192d903","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:36","title":"Megígérte a Posta: a 2022-es karácsonyi szezonban már modern lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat megszólítani – lezárult a Zempléni Fesztivál.\r

","shortLead":"Egy komolyzenei fesztivál, ami legkisebb településeket is megcélozza, humorral, lazasággal próbál új korosztályokat...","id":"20190820_Komolyzene_konnyeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0351084d-9aca-43ea-bc8e-3b6867d2b169&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c873c0-ee7f-4f12-b5d7-32dc6f20ffc4","keywords":null,"link":"/kultura/20190820_Komolyzene_konnyeden","timestamp":"2019. augusztus. 20. 12:35","title":"Komolyzene könnyedén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","shortLead":"Szörényi Levente azt szeretné, hogy a történet feldolgozásával aktualizálják a diákok a darab üzenetét.","id":"20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e702eb7f-2136-4145-91c9-65772f90d283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb8fd1-4a02-4865-b37c-262aed3640a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190819_Istvan_a_kiralyversenyt_irnak_ki_az_iskoasoknak","timestamp":"2019. augusztus. 19. 20:58","title":"István, a király rockopera-versenyt írnak ki az iskolásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]