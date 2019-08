Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","shortLead":"Fekete Gyula 67 éves volt. ","id":"20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af62bd35-1a82-45a9-bcd4-2a143960395b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee461f-dc6d-4d76-a811-53fd5188bdb1","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Meghal_Szaxi_Maxi","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:44","title":"Meghalt Szaxi Maxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd elment a kassza tartalmával.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki egy székesfehérvári szállodában három kitalált munkatársa helyett is fogyasztott, majd...","id":"20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9aed53-d9bb-4a20-847f-2dcbdf0c0c58","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Nem_letezo_kollegai_helyett_is_evettivott_egy_ferfi_egy_szallodaban_majd_elvitte_a_kasszat","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:43","title":"Nem létező kollégái helyett is evett-ivott egy férfi egy szállodában, majd elvitte a kasszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"83 ember érkezett meg Olaszországba.","shortLead":"83 ember érkezett meg Olaszországba.","id":"20190821_Kikotott_az_Open_Arms_hajoja_Lampedusan_partra_szalltak_a_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61be6b30-7374-406f-a32a-9c15939d9a1d","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Kikotott_az_Open_Arms_hajoja_Lampedusan_partra_szalltak_a_menekultek","timestamp":"2019. augusztus. 21. 05:08","title":"Kikötött az Open Arms hajója Lampedusán, partra szálltak a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","shortLead":"Ez nem állatmese, hanem a valóság: a gazdik megutaztathatták a szamarukat és a kecskéjüket a vonaton.","id":"20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82461eb8-e884-4dfe-8e8f-74ca378a8f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266c5e8b-2068-4bca-ad68-4768207877f7","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_szamar_es_egy_kecske_is_felszallt_a_vonatra","timestamp":"2019. augusztus. 20. 18:33","title":"Különleges utasai voltak egy MÁV-szerelvénynek: egy szamár és egy kecske vonatozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak ez a leggyakoribb érve az olcsó alapanyag ellen, illetve a termelés fenntartása mellett. Ám a két dolog nem feltétlenül mond ellent egymásnak. ","shortLead":"Szomorú szemű orángutánbébik és az éhhalál szélére kerülő termelők: a pálmaolajjal kapcsolatos vitában a két oldalnak...","id":"20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=124ca1b3-b62f-46dd-acfa-6ca557da86f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fae88e-3695-4a6d-9642-c9d7b20bd2c3","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Palmaolajban_furdik_a_vilag_de_tenyleg_bojkottalni_kell","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:06","title":"Pálmaolajban fürdik a világ, de tényleg a bojkott a megoldás ez ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","shortLead":"Simonka gyanúsítotti kihallgatásán nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését. ","id":"20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a09c654-dda5-4bb6-9875-1ae5fa8560b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Vadat_emeltek_Simonka_Gyorgy_fideszes_politikus_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:12","title":"Vádat emeltek Simonka György fideszes politikus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","shortLead":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","id":"20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99292be7-43da-4094-b552-c6409b9ef280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:15","title":"Lemondott az a lengyel politikus, aki gyűlöletkampányt irányított bírák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]