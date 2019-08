Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal osztotta meg ezeket az információkat. Az ingyenes online víruskeresőkbe, ellenőrzés céljából feltöltött állományok sokszor nyilvános felületeken kötnek ki.","shortLead":"Tele az internet bárki számára hozzáférhető bizalmas fájlokkal, és erről még az sem tud, aki a legjobb szándékkal...","id":"20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ab850e7-c084-4b48-847f-e16243d08a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a28233-bf13-482d-bf86-cbbe7f3eb336","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_bizalmas_vallalati_anyagok_sandbox_szolgaltatasok_online_viruskeresok","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:03","title":"Ha netes víruskeresőt használ, nagyon figyeljen oda a fájljaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","shortLead":" Többek között gyermekjátszóteret és pihenőparkot kell kialakítani az új összegből. ","id":"20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291b8351-0e09-43cf-8ca6-d4e61ae798da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_puskas_arena_nemzeti_sportkozpontok_kozbeszerzes_dragulas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:50","title":"Újabb milliárdokkal drágul a Puskás Aréna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","shortLead":"Porkoláb Zsolt nem vonult be a börtönbe, pedig meg kellett volna kezdenie a büntetését. ","id":"20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ece86c-f946-4e7d-9620-70d259a6e3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szokesben_van_a_BRFK_elitelt_volt_fotisztje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 07:40","title":"Szökésben van a BRFK elítélt volt főtisztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak a keresztény gyülekezetek a melegekkel szemben, addig Magyarországon az LMBTQ-barát papot nagyítóval kell keresni. A Bibliát sokféleképpen lehet értelmezni, például úgy is, hogy az alapján az egyház ne tartsa bűnnek a homoszexualitást. Meg úgy is, hogy Jézus épp annyira legyen férfi, mint nő. Modolo Ákos melegaktivistával és Szabadkai Bálint, a Keresztények a Melegekért nevű szervezet alapítójával döntöttünk tabukat.","shortLead":"A szocializmus 40 évvel visszavetette a hazai teológia fejlődését, és míg tőlünk nyugatabbra egyre befogadóbbak...","id":"20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71a04d0-a349-4938-863e-2604703d2349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c086735-4707-4771-8b80-342686295be0","keywords":null,"link":"/elet/20190826_kereszteny_melegek_lmbtq_vallas","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:30","title":"Miért ne lehetne Jézus transznemű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Tasnádi István második rendezésében, a Dunán augusztus 29-én vetített Egy másik életben című szatirikus sci-fiben az identitásváltás dilemmáival szembesül. Szabó Győző alternatív alteregójaként a drogok poklában merül el Herendi Gábor nemrég leforgatott, Toxikoma című filmjében. A mi kis falunk sorozatban Matyi, a bamba közmunkás karakterét teszi szerethetővé. Játék és valóság, közügyek és személyes ambíciók feszítő kérdéseiről beszélgettünk Molnár Áronnal, a noÁr projekt színész aktivistájával.\r

\r

","shortLead":"Tasnádi István második rendezésében, a Dunán augusztus 29-én vetített Egy másik életben című szatirikus sci-fiben...","id":"20190827_Molnar_Aron_Egy_csapat_tobbek_kozott_a_noAr_hatasara_alapitott_egy_iskolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02574882-e110-4ff0-880d-ea2a7316cdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f434a205-44f1-466c-a417-e7a613a1369c","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_Molnar_Aron_Egy_csapat_tobbek_kozott_a_noAr_hatasara_alapitott_egy_iskolat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:35","title":"Molnár Áron: „Egy csapat többek között a noÁr hatására alapított egy iskolát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42593525-a79e-4b2a-b170-0eb2c27b170b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cinikus hangvételűnek érzik a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolába járó gyerekek szülei a Klebelsberg Központtól (KK) kapott levelet, amelyben a fenntartó azt írta: az igényelt tisztasági festéshez csak a festéket biztosítják, a munkát kell nekik elvégezni – derül ki az RTL Klub Híradójából.","shortLead":"Cinikus hangvételűnek érzik a budaörsi Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskolába járó gyerekek szülei...","id":"20190827_budaors_iskola_tisztasagi_festes_szulok_klebelsberg_kozpont_festek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42593525-a79e-4b2a-b170-0eb2c27b170b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66620136-4a5b-441f-8806-cb36189c4127","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_budaors_iskola_tisztasagi_festes_szulok_klebelsberg_kozpont_festek","timestamp":"2019. augusztus. 27. 21:27","title":"Csak festéket biztosított a Klebelsberg Központ, a tantermeket a szülőknek kellett volna kifesteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","shortLead":"Ferdinand Karl Piëch 82 éves volt, tizenhárom gyermeke, valamint huszonhat unokája gyászolja.","id":"20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c32e267b-2253-4620-9d1b-5a084492f859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78df82d9-5ce1-4a80-b8ff-bbf1466bf128","keywords":null,"link":"/kkv/20190827_Egy_etteremben_osszeesett_majd_meghalt_a_Volkswagen_volt_vezetoje","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:35","title":"Egy étteremben összeesett, majd meghalt a Volkswagen volt vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2318e4b-9830-4c55-9214-5b26baa198a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:16","title":"Négy és fél milliónál is többen dolgoznak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]