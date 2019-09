Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk a nevetéstől, jól szórakoztunk, és szinte borítékolható, hogy a rendőrös vígjáték bejön majd a nézőknek.","shortLead":"Vasárnap este debütált az RTL Klub új, saját gyártású sorozata, a Jófiúk. Bár a térdünket egyelőre nem csapkodtuk...","id":"20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd98151-799e-407b-a41d-ece28d7cc07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe05ec4-6932-4049-957b-28e95f58bbf4","keywords":null,"link":"/elet/20190902_RTL_Klub_Jofiuk_rendorok_sorozat","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:40","title":" A pancser rendőr hatalmas klisé, mégis röhögünk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létszámhiány átlagosan 2,5 százalékos.\r

","shortLead":"A létszámhiány átlagosan 2,5 százalékos.\r

","id":"20190901_Majdnem_1000_ember_hianyzik_a_MAVnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648dd7aa-022e-4367-8847-24c0b4e94bdf","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Majdnem_1000_ember_hianyzik_a_MAVnal","timestamp":"2019. szeptember. 01. 16:09","title":"Majdnem 1000 dolgozó hiányzik a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet a rendszeres időjárási mérések kezdete óta – jelentette be a közelmúltban a Meteorológiai Világszervezet. A forró légtömegek az év hetedik hónapjában elérték Skandináviát és Grönlandot is, s ez többfelé erőteljes jégolvadást indított el. ","shortLead":"Az Észak- és Nyugat-Európán végigsöprő nyári hőhullám miatt 2019 júliusa globálisan a legmelegebb hónap lehet...","id":"201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea26ce35-561a-45b7-a4dc-a09f976f04a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f52d9d-1c38-4e7e-a039-82426e7fc117","keywords":null,"link":"/itthon/201935_atirt_klimaterkep_egyre_tobb_a40_fok_feletti_nyari_csucs_europaban","timestamp":"2019. augusztus. 31. 20:01","title":"Párizs az új Bagdad? Az idei nyár átírta a klímatérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","shortLead":"A miniszterelnök mániája egy könyvbe is bekerült ikonikus példaként. ","id":"20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5407c40b-8cd4-409e-815c-e37b39e261e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c763a69a-b3c7-4ee6-b6a7-a897cd236213","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_Most_Orban_fociorulete_miatt_ment_neki_a_Guardiannak_Kovacs_Zoltan","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:35","title":"Most Orbán fociőrülete miatt ment neki a Guardiannak Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház Társulata, hogy ne szavazzanak újra bizalmat a jelenlegi színházvezetésnek. Veszprémben egyébként is áll a bál, Oberfrank Pál igazgató ellen ugyanis személyi szabadság megsértésének vádjával indult eljárás.","shortLead":"Nyílt levélben kéri a veszprémi polgárokat és az igazgatói pályázatról döntő bizottságot a Veszprémi Petőfi Színház...","id":"20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=214db04f-14b8-4c8a-940c-b153f48237f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e715a700-6a89-4d9d-84c3-d2b4a78df23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190831_Tovabb_durvul_a_veszpremi_Petofi_Szinhaz_valsaga","timestamp":"2019. augusztus. 31. 13:25","title":"Tovább durvul a veszprémi Petőfi Színház válsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette a embereket, főleg az idősebbeket, hogy legyenek óvatosak a háziállatokkal.","shortLead":"Nem ez az első eset, hogy a háziállatokból gyilkos lesz. A mostani eset után egy szakember arra figyelmeztette...","id":"20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c96124c9-b408-4141-bad4-059fdb415586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef4f259-8802-4130-95ea-396433040f3a","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Kakasa_olt_meg_egy_idos_not_Ausztraliaban","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:20","title":"Kakasa ölt meg egy idős nőt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására - jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten. ","shortLead":"Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat...","id":"20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e28d85d6-09e8-4a43-bf93-6f1afd9883ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a38f359-a7c6-4e6f-bbeb-adaa11e2910f","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Lengyelorszag_kiall_Ukrajna_teruleti_egysege_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 31. 14:41","title":"Lengyelország kiáll Ukrajna területi egysége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil az állapota. Egyelőre nem tudni, miért támadtak rá a férfira, aki 1968-ban gyilkolta meg a Kennedy-család ismert tagját.","shortLead":"Sirhan Sirhan, aki több mint ötven éve van börtönben Robert Kennedy szenátor meggyilkolása miatt, kórházban van, stabil...","id":"20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd94b237-d788-4474-8a1a-f4fa5d5fd806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604c91dd-94ba-4469-8638-c973ac2839f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190831_Leszurtak_a_bortonben_Kennedy_szenator_gyilkosat_de_tulelte","timestamp":"2019. augusztus. 31. 15:38","title":"Megkéselték a börtönben Robert Kennedy gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]