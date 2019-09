A helyi kiskocsmában nem érződik egy órával a tanévnyitó előtt, hogy nagy napja ez a péntek a Debrecenhez tartozó Pallag városrésznek. A kocsmáros fiú nem is nagyon tudott az egészről, de a vendégeket sem nagyon érdekelte az épp a Pallagi Presszó előtt beforduló, egyre sűrűsödő, jellemzően nagy fekete autókból, luxusterepjárókból álló autósor. Egy helyi pékséget üzemeltető férfi viszont örült, hogy kicsit felpezsdülhet errefelé az élet. „Hátha ez a forgalmamon is meglátszik majd, hiszen mindenki a saját érdekét nézi, nem?” – mondja a söréből felpillantva, amikor a fotóskollégával mi is elindulunk a Debreceni Nemzetközi Iskola átadójára és első tanévnyitójára.

A különleges iskoláról mi is írtunk már többször is. Két éve az akkor még leendő, mára már valós igazgatóval, Öreg Jánossal beszélgettünk az akkor még csak tervezett beruházásról, aminek a vége egy olyan iskola, amibe mind az ingatlan kialakítást, mind a tantervet, mind a pedagógusokat tekintve bármely szülő szívesen járatná a gyerekét.

És, mint látni fogjuk, csak nagyon kevesen tehetik majd meg, hogy járassák is.

Az iskola átadását – bár 2017-ben még csak a tervek voltak meg, valamint az iskola részletes szakmai koncepciója – a 2019/20-as tanév elejére tervezték. Meg is hívattam magam az ünnepélyes átadóra, bár – elnézve a lenyűgöző látványterveket – az volt az érzésem, ez ilyen gyorsan nem épülhet meg. Az igazgató tartotta a szavát, néhány hete felhívott, hogy vár a tanévnyitóra. Az iskola ugyanis időre, beszélgetésünk után kettő, az alapkő letétele után egy évvel elkészült.

Így hát, augusztus 30-án, 35 fokos kánikulában – a leendő gyerekekkel, szüleikkel, a pedagógusokkal, valamint a meghívott vendégekkel – beléphettünk a valóban lenyűgöző, már-már sci-fibe illő épületbe.

Egység, közösség

A BORD Építész Stúdió által tervezett International School of Debrecen (ISD) egészen kivételes, és a magyar iskolarendszerben pláne egyedi és szokatlan épületkomplexum. Körülölel egy ligetes belső udvart és a sportpályát, valamint egy föld felett „lebegő”, valójában a hatalmas, félig a földbe süllyesztett sportcsarnok tetején kialakított kosárlabdapályát és teraszt. A körív alakú épület – mint többször is elhangzott a megnyitó beszédekben – egyszerre jelképezi a védelmet, az egységet és a közösséget.

Maga az épület kétszintes (plusz a föld alatti csarnok), alul a közösségi terek, az adminisztráció, a színházterem, az étterem és ezek kiszolgáló egységei kaptak helyet, az emelet a tanulás színtere. A hatalmas üvegfalú „tantermek” méhsejtes elrendezésben az északi oldalon sorakoznak és rugalmasan alakíthatóak.

Úgy vannak elkülönítve, hogy szinte átlátható az egész, a folyosói beszögellésekben pedig kis kuckók, pihenők, beszélgető sarkok találhatók. Mintha az Öreg János által elképzelt pedagógiai elveket az építészek is magukénak vallanák, és munkájukban tükröznék is.

„A teljes személyiségfejlesztést szem előtt tartó pedagógiai program a felfedezés alapú tanulásra összpontosít, ami a gyerekek kreativitását, kritikus gondolkodását erősíti. Fontos a korcsoportnak megfelelő tudásanyag elsajátítása, de talán még fontosabb a mai, egyre gyorsabban változó világban az, hogy a megfelelő készségeket fejlesszünk. A programban kiemelt helyet kap többek között a kollektív problémamegoldás, az együttműködés, a kreativitás, a reflektivitás” – magyarázta többek közt Öreg János korábban lapunknak.

Himnusz, áldás, Gulyás

Tényleg ámulva sétáltuk körbe az épületet, udvart a tanévnyitó kezdetéig. Az árnyékban addig a mintegy kétszáz fős vendégseregnek hűsítőket szolgáltak fel. Maga a megnyitó az árnyéktalan kosárlabdapályán volt – hangsúlyozzuk még egyszer, a tűző napon.

Olyan szempontból ez is csak egy hagyományos tanévnyitónak indult, hogy az időjárással nem törődve, a szülők és meghívottak, valamint a gyerekek előtt beszélt sok unalmas bácsi, megszólalt a Himnusz is, sőt még elhangzott – történetesen Gulyás Gergely miniszter szájából - minden idők tanévnyitó-idézeteinek legelkoptatottabbja is („Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” - Tamási Áron).

De az iskola dicséretére legyen mondva, végül a gyerekeknek nem kellett végigülniük a kánikulai melegben a sok beszédet, valamint a – református, katolikus, görög katolikus – iskolaáldási, szentelési szertartásokat, őket a tanítók elvitték sokkal hűvösebb termekbe palacsintát sütni, játszani, kardozni. Mégiscsak egy alternatív iskoláról van szó.

És akkor el is érkeztünk a milyen iskoláról van szó? kérdéshez.

Magán, állami

Nemzetközi iskola, hiszen nemzetközi program alapján működik, ami jelentősen eltér a magyar alaptantervtől, az általános pedagógiai gyakorlattól. Így bizonyos értelemben alternatív iskola is, már csak azért is, mert fontos a személyközpontú szemlélet, a tanulók egyéni fejlődéséhez igazított nevelés.

E mellett fenntartói, működtetői, és alapítói szempontból is egyedülálló intézmény. Ugyanis a magyar kormány – azaz az adófizetők – pénzén épült fel, konkrétan a Modern Városok Program 3,8 milliárd forintjából. (A Modern Városok Program megállapodásának aláírásakor – még tervek elkészülte és a költségkalkuláció előtt – 2 milliárd forintra becsülték a beruházást, majd a tervek elkészülte után elvégzett kalkuláció 3,8 milliárd forintra becsülte a költségeket, amely összeg már nem változott. A beruházás annyiba került, amennyi forrást a kormány az MVP-n keresztül biztosított – erre Papp László polgármester is utalt beszédében.)

Mondjuk, legalább nem stadionra ment a pénz – gondoltam, miközben a hallgattam a polgármesteri, majd ex-polgármesteri, azaz Kósa Lajos-i köszöntő szavakat a debreceniségről, a közös akaratról, az „elhatároztuk-megépítettükről”, a város oktatási szempontból is regionális központi szerepéről, a híres református kollégium és az ISD párhuzamairól stb.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a magyar gazdaság hihetetlen eredményeit ecsetelte többek közt. Tényleg szerencse, hogy a beszédje elején felhangzó „kedves gyerekek” megszólítást már a megszólítottak nem hallották, hiszen sokkal izgalmasabb dolgokkal voltak elfoglalva a hűs ebédlőben.

Jó iskola, jómódúaknak

Az iskolával kapcsolatos hírekben sokszor felmerült, hogy ez az állam által felhúzott, Debrecen város, illetve kis mértékben a Debreceni Egyetem által egy gazdasági társaságon keresztül működtetett sokmilliós tandíjas (a legkisebbeknek 2,5-3 millió, a nagyobbaknak egyre több, a 11-12. évfolyamon több mint 4,7 millió forint az éves tandíj) iskolát hogy is képzelhetjük el a lassan teljesen lezüllesztett állami oktatás kontextusában.

Vannak más nemzetközi iskolák is (amerikai, angol, francia, osztrák stb.) az országban, de azokat jellemzően az adott államok indítják be és tartják fenn, elsősorban a diplomata-gyerekeknek, illetve busás tandíjért néhány magyar gyereknek. Épp a debreceni iskola megnyitójának napján volt egy miskolci magániskola megnyitója is, amit viszont egy multinacionális cég alapított és működtet – oda szintén magas tandíj a bekerülés kritériuma. És működnek más konstrukciókban is magániskolák a fizetni tudó családoknak. Nincs is ezzel baj. Nem ezzel van a baj.

Hogy egy magyar állam által épített, kvázi önkormányzati fenntartású iskola induljon ilyen tandíjak mellett, az példátlan.

Kósa Lajos és Gulyás miniszter félreértésekről, rosszindulatú újságcikkekről beszélt. Előbbi leszögezte, hogy ez nem magániskola, hanem, önkormányzati, ami egy cseppet sem fogja rontani a többi debreceni iskola színvonalát, és majd az eredményeik mindenkit megnyugtatnak.

Gulyás miniszter ennél konkrétabb volt, mert elismerte, hogy „az iskola adottságait és felszereltségét tekintve messze az átlag felett van, akár az országos, akár a fővárosi átlaggal hasonlítjuk össze. Az is nyilvánvaló, hogy akiknek tandíjat kell fizetni, azok olyan diákok lesznek, akiknek a szülei nem átlagos jövedelemmel rendelkeznek.”

Viszont hozzátette, hogy a debreceni önkormányzat egyhangúlag egy olyan ösztöndíjrendszert fogadott el, amely lehetővé teszi a tehetséges gyermekek számára, hogy akár ingyenesen tanuljanak itt. Igaz, idén még erre nincs lehetőség.

Úgy tudjuk, ősszel már kiír a város pályázatot a témában, és talán jövőre már bekerülhet ösztöndíjjal is tanuló a pallagi csodaiskolába. Hogy pontosan hány ilyen tanulót vesznek fel, az szintén a jövő zenéje és nyilván a fizetőképes kereslet függvénye.

Nemzetközi program

Az iskola egy nemzetközi pedagógiai rendszer, az úgynevezett International Baccalaureate (IB) programjait fogja használni, a működési engedélyét is így kapta meg a minisztériumtól, de terveznek más, magas színvonalú nemzetközi akkreditációs rendszerekhez is tartozni, melyek a világ bármely pontjáról nézve minőségi garanciát jelentenek az érdeklődőknek. Az intézmény óvodától a nemzetközi érettségi megszerzéséig kíséri a diákokat, három különálló – óvodai, általános iskolai és középiskolai – szakaszban. Kicsit más korelosztásban, de ez nagyjából a magyar 6+6 osztályos iskolához hasonlít, amit itt a végén egy kétéves nemzetközi érettségi program zár.

Egyelőre 56 – döntő többségében magyar - elsős és iskola-előkészítős kisdiák kezdi meg a tanulást az ISD-ben, a következő öt évben, felmenő rendszerben alakul ki a teljes 500 fős diáklétszám. A tervek szerint a félszáz gyerek mintegy fele külföldi lesz, és ekkora már önfenntartóvá válik az iskola. Addig a debreceni önkormányzat állja az előre 800 milliósnak kalkulált cechet.

Végül is, ha üzleti befektetésnek tekintjük az ISD-t, akkor ez rendben is volna.

Csak az a se ide, se más magániskolákba, és még a - normál állami oktatásban tanulóknál háromszor jobban támogatott - egyházi iskolákba sem bejutó, maradék, sok százezer gyerek ne volna, akik kénytelenek az egyre rosszabb színvonalú állami oktatásba járni, ahol úgy tűnik, egyre inkább esélytelenek versenyképes tudáshoz jutni – jut eszünkbe a fotós kollégával, miközben az ünnepélyes fogadás extra finomságait toljuk magunkba.

És ezt most már ezek szerint az állam maga is tudja. Ami már nemcsak engedélyez, hanem finanszíroz is olyan iskolákat, amilyenekről eddig csak olvastunk, mondjuk a finn vagy dán oktatást bemutató könyvekben.

Igaz, ott ez ingyenes és mindenkinek jár.

