Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba bukhat bele, mint elődje: a Kuciak-gyilkosság ügyébe.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba...","id":"20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ad63c-6f6a-4b9f-974b-91d99cc1309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:15","title":"A Pellegrini-kormány is belebukik a Kuciak-gyilkosságba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán csodálkozhatunk rá.","shortLead":"Azt eddig is tudtuk, hogy nagyon menő a magyar népdalkincs, de hogy ennyire jazz legyen, arra csak ritkán...","id":"20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4b0de8e-ec1d-4531-9754-9f44ba2ee828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ceb79-318a-443d-adf4-30cde9f92678","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Uj_klippel_jelentkezett_a_Kodaly_Spicy_Jazz","timestamp":"2019. szeptember. 02. 17:04","title":"Új klippel jelentkezett a Kodály Spicy Jazz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény vezetői attól tartanak, hogy a könyvek olvasásakor a diákok megidézik a gonoszt. ","shortLead":"Egy Tennessee állambeli katolikus iskola eltávolította a könyvtárából a Harry Potter regényfolyamot, mert az intézmény...","id":"20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f582d4ff-0b90-44ba-b3ec-48c34af94960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb426b99-8502-42a9-a8ab-f919d145ef86","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Felnek_a_Harry_Potterregenyektol_egy_amerikai_katolikus_iskolaban__betiltottak_a_konyveket","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:57","title":"Félnek a Harry Potter-regényektől egy amerikai katolikus iskolában – betiltották a könyveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","shortLead":"És ön mit csinált hétvégén, miután megpuccsolta a parlamenti demokráciát?","id":"20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdf13e80-65de-4e6d-8f6b-7d789b43dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee9c2ca-43db-4313-9b04-83bb42a8f312","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_Cuki_kutyaval_es_plakatkampannyal_igyekszik_urra_lenni_a_Brexitkaoszon_Boris_Johnson","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:53","title":"Cuki kutyával és plakátkampánnyal igyekszik úrrá lenni a Brexit-káoszon Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","shortLead":"Az amerikai alelnök kabinetfőnöke legalábbis erről beszélt újságíróknak a kormánygépen. ","id":"20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813cc957-38d0-4819-a846-80a82b126548","keywords":null,"link":"/vilag/20190902_A_Feher_Haz_halalbuntetest_javasolna_a_tomegmeszarlasok_elkovetoinek","timestamp":"2019. szeptember. 02. 19:39","title":"A Fehér Ház halálbüntetést javasolna a tömegmészárlások elkövetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Mellékhatásai lehetnek a mellékhatások utáni kutakodásnak. Ez a nocebohatás.","shortLead":"Mellékhatásai lehetnek a mellékhatások utáni kutakodásnak. Ez a nocebohatás.","id":"201933__internet_es_nocebohatas__fake_news__betegito_bongeszes__fajhat_afejuk_miatta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a3b222-3598-4a36-889a-99a7e3185816","keywords":null,"link":"/tudomany/201933__internet_es_nocebohatas__fake_news__betegito_bongeszes__fajhat_afejuk_miatta","timestamp":"2019. szeptember. 02. 00:03","title":"Nem vicc: csökkentheti a gyógyszerei mellékhatásait, ha nem olvas utánuk a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","shortLead":"A hétvégén Lada Nivák, Jeep Wranglerek és Toyota Land Cruiserek randevúztak egymással a fővárostól nem messze.","id":"20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7b51eca-b485-4f25-9552-6e620896955d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e3f068-407c-432a-8c8a-c80f990393dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_terepjarok_arasztottak_el_a_pilisi_dombokat__fotogaleria","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:41","title":"Terepjárók árasztották el a pilisi dombokat – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra a területét, és akkor is fizetett, ha nyertes háború nyomán gyarapodott.","shortLead":"Donald Trump vételi ajánlata Grönlandra XIX. századi ötlet. Az USA fiatal országként vásárlásokkal növelte nagyra...","id":"201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da3ea0c2-5b11-4e46-bdaa-7d5da64f855e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950f7a5a-f6a5-438a-8fa7-a72cf95df34b","keywords":null,"link":"/vilag/201935__gronland__amerikai_teruletvasarlas__nagy_lepesek__a_penz_beszelt","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:30","title":"Ha akarta, Amerika mindig szerzett földet, ám Grönlandba harmadszor is beletörhet a foga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]