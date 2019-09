Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","shortLead":"Egy arab ruhadarabot és a homokdűnéket is megidézi a világbajnokság logója.","id":"20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb31369-ad24-41a7-a206-1ff9536ca9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f0bb5-34d3-44b9-8327-c17c741a876e","keywords":null,"link":"/sport/20190904_2022_focivb_logo_emblema_katar","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:11","title":"Bemutatták a 2022-es foci-vb emblémáját, és senki nem érti elsőre, mit jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","shortLead":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","id":"20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf17ac0-77f0-4bad-a260-356de095f263","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:36","title":"Az elhunyt Whitney Houstont megidézik a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","shortLead":"Az olvasás hat a gondolkodásunkra, és arra is, mit gondolunk a nemekről.","id":"20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=124b4e67-cb04-4a3a-ab83-5c832dd4890d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132d52bd-c36e-47dc-a329-7a05412ddbe7","keywords":null,"link":"/elet/20190904_35_millio_konyvet_olvasott_el_egy_robot_hogy_kideruljon_hogy_irunk_a_ferfiakrol_es_a_nokrol","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:54","title":"3,5 millió könyvet olvasott el egy robot, hogy kiderüljön, hogy írunk a férfiakról és a nőkről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10206f3e-6b4c-4ea8-9de9-92592d630a8d","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:05","title":"Zseniális kisfilmet készítettek Kazincbarcikáról és a gyűjtőszenvedélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A találkozót az eső miatt többször félbe kellett szakítani.","shortLead":"A találkozót az eső miatt többször félbe kellett szakítani.","id":"20190903_US_Open_Babosek_parosa_negyeddontos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcc7c9a0-3940-4f17-b291-81c4c240d917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274659b5-ba71-4830-bf48-2cd6338c06c9","keywords":null,"link":"/sport/20190903_US_Open_Babosek_parosa_negyeddontos","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:03","title":"US Open: Babosék párosa negyeddöntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel az énekesben felmerült, hogy kisfia haláláért az édesanya is felelős lehet, úgy döntött, hogy megpróbálja elperelni tőle az idősebb gyerekét. ","shortLead":"Mivel az énekesben felmerült, hogy kisfia haláláért az édesanya is felelős lehet, úgy döntött, hogy megpróbálja...","id":"20190903_Radikalis_lepesre_szanta_el_magat_LL_Junior_kisfia_halalos_balesete_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bd7d1a-7873-47a7-9851-b85f883c6ee7","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Radikalis_lepesre_szanta_el_magat_LL_Junior_kisfia_halalos_balesete_utan","timestamp":"2019. szeptember. 03. 09:59","title":"L.L. Junior a gyerekei anyját hibáztatja a halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","shortLead":"A következő Oscar-gála 2020. február 9-én lesz. ","id":"20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea0b632c-acd3-426a-9056-a3cc8cf25192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01ea0fa-da50-401a-9020-a546f8482f1f","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Akik_maradtak_Oscar_nevezes","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:37","title":"Az Akik maradtak című filmet nevezi Magyarország az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","shortLead":"Magyarország is csatlakozik a kezdeményezéshez.","id":"20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33575771-88b2-4674-93b6-3e17512f822b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c79eb1-85a8-4cf6-a824-b109fd0dddd5","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Szeptember_vegen_lesz_a_Vilag_legnagyobb_tanoraja","timestamp":"2019. szeptember. 04. 10:19","title":"Szeptember végén lesz a Világ legnagyobb tanórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]