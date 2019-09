Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók száma is. Körülnéztünk, hogy hol milyen megoldásokkal segítik az új technológia terjedését, illetve mivel támogatják a városok „kizöldülését”. ","shortLead":"A környezetbarát közlekedés egyre inkább előtérbe kerül, ezzel párhuzamosan pedig egyre növekszik az elektromos autók...","id":"fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39097dd-a9dc-41c8-af3a-bfb434e88d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed63c07-03fc-44dc-a3c8-f8be0a90596e","keywords":null,"link":"/brandchannel/fordmagyarorszag_20190906_Ezek_a_vilag_elektromosautofovarosai","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:30","title":"Ezek a világ elektromosautó-fővárosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Ford Magyarország","c_partnerlogo":"92eae78e-ef67-4e43-aca8-662916a03a22","c_partnertag":"fordmagyarorszag"},{"available":true,"c_guid":"8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló rendszert.","shortLead":"Egy éven belül kiépítik az egyházi személyek által elkövetett bántalmazásokat vagy szexuális visszaéléseket kivizsgáló...","id":"20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8706ba-dde7-46bf-b2f4-0611dd8d665a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ecc212-6189-4ed5-b3e8-a5319ab0249b","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_A_magyar_puspokok_bocsanatot_kernek_a_szexualis_buncselekmenyek_aldozataitol","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:50","title":"A magyar püspökök bocsánatot kérnek a szexuális bűncselekmények áldozataitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság szerint nem veszélyes a társadalomra az Index újságírójának tevékenysége.","shortLead":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság...","id":"20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566e6ca-6176-4748-a4c2-875f9542165d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:18","title":"\"Aggályos\" – fellebbez az ügyészség az Index újságírójának felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Méregdrága élményparkjával az az üzletember a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, aki összehozta Mészáros Lőrinc első luxusszállodáját. Szepesi Richárd már 9 milliárd mennyei mannához jutott.","shortLead":"Méregdrága élményparkjával az az üzletember a legeredményesebb a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatain, aki...","id":"20190904_Megint_jo_helyre_hulltak_az_allami_milliardok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa8662a-84a1-4e12-8b43-cecfe8afcfc9","keywords":null,"link":"/kkv/20190904_Megint_jo_helyre_hulltak_az_allami_milliardok","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:15","title":"Megint jó helyre hulltak az állami milliárdok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Eurostat statisztikái alapján 46 387 magyar hunyt el idő előtt 2016-ban.","shortLead":"Az Eurostat statisztikái alapján 46 387 magyar hunyt el idő előtt 2016-ban.","id":"20190905_Magyar_egeszsegugy_Tizbol_nyolc_halottat_meg_lehetett_volna_menteni_2016ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34687734-9527-4177-86c8-7ee01db121d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Magyar_egeszsegugy_Tizbol_nyolc_halottat_meg_lehetett_volna_menteni_2016ban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 19:11","title":"Tíz elhunyt magyarból nyolcnak nem kellett volna ilyen hamar elmennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen Podgoricában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-es vereséget szenvedett Montenegró vendégeként a csütörtöki barátságos mérkőzésen...","id":"20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b7cd31-f5c0-425d-a3ec-d481bf96c354","keywords":null,"link":"/sport/20190905_Kikapott_a_magyar_focivalogatott_Montenegroban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 22:44","title":"Kikapott a magyar fociválogatott Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]