[{"available":true,"c_guid":"1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium van. A megbocsátható marketingfogások nyomán ki-ki azt fúj és ken a hóna alá, ami szimpatikusabb neki. De miért is lenne baj, ha fluorid van a fogkrémben vagy alumínum kerül az izzadásgátlókba?","shortLead":"Alumíniummentesként hirdetik azt, ami alkoholt tartalmaz, és alkoholmentesként igyekeznek eladni azt, amiben alumínium...","id":"201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1894ef7b-767b-45f3-9d7d-270b74b4b80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a07238c-2793-4ea1-a9cf-6751c6f1d7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__kockazatose_azaluminium__az_izzadasgatlas_tudomanya__tovabb_szaglasznak__alufobia","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:34","title":"Alumíniummentes dezodor, fluoridmentes fogkrém – tényleg jobbak, vagy ez csak kamu?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zene legyen veled!","shortLead":"A Zene legyen veled!","id":"20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f24df4d-8b4d-4a85-bddc-ed6b1f5facca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030fdc6-ec97-448b-accc-b42d7c54d46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Star_Wars_LEGO_zenekar","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:24","title":"Hallotta már a Star Wars főcímdalát 96 Lego-droid előadásában? (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","shortLead":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","id":"20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daf37e-c151-403a-8b63-c93b9b15c4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:21","title":"Itt a legújabb Ferrari, a szélvészgyors, nyitott tetős F8 Spider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai Unióból. ","shortLead":"Törvény írja elő a Brexit halasztását, a kormányfő viszont inkább beledöglik, akkor is kilépteti országát az Európai...","id":"20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f06084-4dd2-4843-9cda-e0124868fc28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Bortonnel_fenyegetik_Boris_Johnsont","timestamp":"2019. szeptember. 07. 19:01","title":"Börtönnel fenyegetik Boris Johnsont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős aszfalt miatt az egyik kanyar elkezdte gyűjteni az autókat.","shortLead":"Közel szürreális jelenetek zajlottak egy dániai autóversenyen a hétvégén. A helyi Citroen DS 3 kupa futamán az esős...","id":"20190908_Video_szuperkaotikus_futam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089b0b7-3162-48ea-a986-88c8f724dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255c5d46-738b-4ba9-b4b8-f04285ac584b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190908_Video_szuperkaotikus_futam","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:47","title":"Videó: 11 autó tört össze ugyanott egy autóversenyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany Oroszlánt a szombati záró napon.","shortLead":"Todd Phillips rendező Joker című filmje nyerte el a 76. Velencei Filmfesztivál legjobb filmért járó fődíját, az Arany...","id":"20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957fa413-0a69-4810-92f5-13d0a8169806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b730d17-9511-475e-b7d5-d19a194e31f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_A_Joker_nyerte_a_Velencei_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 12:14","title":"A Joker nyerte a Velencei Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2eb0a1-361d-4298-94db-b8e219ff99dc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Sanford személyében újabb republikánus jelentkezett be az amerikai elnökválasztásra. Ő volt az, aki egyszer egy hétre teljesen eltűnt, mert csalta a feleségét.

","shortLead":"Mark Sanford személyében újabb republikánus jelentkezett be az amerikai elnökválasztásra. Ő volt az, aki egyszer...","id":"20190908_Amerikai_elnokvalasztas_Mark_Sanford_elnokjelolt_Donald_Trump_Twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2eb0a1-361d-4298-94db-b8e219ff99dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330800e8-0327-4487-ac61-d16ec1133826","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Amerikai_elnokvalasztas_Mark_Sanford_elnokjelolt_Donald_Trump_Twitter","timestamp":"2019. szeptember. 08. 18:10","title":"\"A Twitteren nem lehet megoldani a problémákat\" - Trumpnak is beszólt a hűtlen republikánus elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]