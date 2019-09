Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán sót is adnak mellé.","shortLead":"Talán sót is adnak mellé.","id":"20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46256065-59cb-4f13-8a1e-99c8768a91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ef1f3-657f-4b45-a06a-27c8fb597d5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_200_millios_hazak_elott_oszt_krumplit_a_Kutyapart","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:07","title":"200 milliós házak előtt oszt krumplit a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","shortLead":"Akár 20 perces sorban állásra is számíthat, aki ebben az időszakban a Nyugati jegyautomatáinál tervez jegyet venni.","id":"20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cacb2a0-712a-42be-848b-f5dd29b84a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119cb67c-adb1-4aa2-8ade-4b0d31d7223f","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Estetol_reggelig_bezarjak_a_belfoldi_penztarakat_a_Nyugati_palyaudvaron","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:49","title":"Estétől reggelig bezárják a belföldi pénztárakat a Nyugati pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","shortLead":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","id":"20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649b03e2-be88-4f39-a5ca-5344544e5fff","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:27","title":"Továbbra is a Fehér Ház elleni támadásra kíváncsiak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből épült, de csak milliós tandíjakért hozzáférhető nemzetközi iskolát. Az ünnepélyes iskolaavatón többek közt beszélt Gulyás miniszter, Kósa képviselő, Papp polgármester – szerencsére a kortesbeszédeket nem kellett a gyerekeknek a tűző napon végighallgatniuk. ","shortLead":"Egészen különleges környezetben kezdte meg 56 gyerek az új tanévet Debrecenben, ahol pénteken átadták az állami pénzből...","id":"20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bceb1cf6-9cd2-438a-9d2c-f0b12fae5b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68785c97-213e-49a8-8412-fbd71e51bbf3","keywords":null,"link":"/elet/20190902_debrecen_magainsikola_oktatas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 14:20","title":"Nem átlagos jövedelmű családoknak – így adták át az állami magániskolát Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","shortLead":"Zsóri Dániel és a szerb Danilo Pantic a MOL Fehérvár FC labdarúgócsapatában folytatja pályafutását.\r

","id":"20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c976a90-6f40-4f64-bedc-c051e0f473bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a515a55a-f9b8-4418-99c5-631f2a5a1f08","keywords":null,"link":"/sport/20190901_fehervar_zsori_daniel_danilo_pantic_foci_atigazolas","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:25","title":"A Chelsea-ből és a Debrecenből igazolt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","shortLead":"Jürgen Kloppék nagyon beindultak. ","id":"20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccd7d67-5ead-466d-a12d-0a98c7cfb47d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710dbc87-5de2-4525-a49d-9c8a2bb1fa15","keywords":null,"link":"/sport/20190831_premier_league_foci_liverpool_chelsea_manchester_united_city","timestamp":"2019. augusztus. 31. 21:12","title":"Klubrekordot döntött a Liverpool, botlott a Chelsea és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba bukhat bele, mint elődje: a Kuciak-gyilkosság ügyébe.","shortLead":"Pénteken szavazhatnak a pozsonyi parlamentben a kormányfő elleni bizalmatlansági indítványról. Pellegrini ugyanabba...","id":"20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066ad63c-6f6a-4b9f-974b-91d99cc1309e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190902_A_Pellegrinikormany_is_belebukik_a_Kuciakgyilkossagba","timestamp":"2019. szeptember. 02. 18:15","title":"A Pellegrini-kormány is belebukik a Kuciak-gyilkosságba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem lehet leengedni az utcára.","shortLead":"A két lap arról írt, hogy a Balaton fővárosának is nevezhető helyen olyan mértékű a bűnözés, hogy már a gyerekeket sem...","id":"20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3ac5ed0-7469-4a20-96ef-84fc8a0721ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac895855-162f-4c7f-95d9-26fc8318cee4","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_fideszes_tobbseg_szavazta_meg_Siofokon_hogy_inditsanak_pert_a_propagandamedia_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 02. 16:36","title":"A fideszes többség szavazta meg Siófokon, hogy indítsanak pert a propagandamédia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]