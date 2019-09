Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon. A rendszer kárvallottjai az egyházak is. ","shortLead":"A NAV előzetes adóbevallásának bevezetése csökkenti az adóegyszázalékos tudatosságot, ez jól látszik a számokon...","id":"20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1f751a7-3bfa-4416-bbff-e5870679631c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8037742-f82d-445f-9e09-43b780350715","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190910_Egyre_kevesebben_ajanljak_fel_az_adoegyszazalekot","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:28","title":"Egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák? Miért várható, hogy tovább romlik majd a helyzet? A válaszokat Gergely Márton és Balla István oktatási szakújságíró adja meg. Videós elemzés a hvg.hu szerkesztőségéből. ","shortLead":"Miért cinikus a köznevelési államtitkár kijelentése a tanárhiányról? Mely tantárgyaknál a legégetőbbek a problémák...","id":"20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe6f743-e091-466b-955f-8335c54954f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_60_ezer_tanar_keszul_nyugdijba_oket_nem_potoljak_a_felsooktatasbol_erkezok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:30","title":"60 ezer tanár készül nyugdíjba, őket nem pótolják a felsőoktatásból érkezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos szimpátiaszavazást, de végül a választási bizottság is úgy látta – köszönhetően a TASZ kifogásának –, ez kampánytevékenységnek minősül, és sérti a választás alapelveit is.","shortLead":"Orosz kamuszavazatokkal akarta megnyerni a Fidesz által támogatott jelölt a hódmezővásárhelyi facebookos...","id":"20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846d77cf-0875-442b-a1ac-67d222b741be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81434e61-d026-46f2-a1f0-c1362c1fb5d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Hivatalosan_is_jogsertes_orosz_kamuprofilokrol_meghekkelni_a_netes_szimpatiaszavazast","timestamp":"2019. szeptember. 09. 12:35","title":"Hivatalosan is jogsértés orosz kamuprofilokról meghekkelni a netes szimpátiaszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb értesülések biztosak abban, hogy jövő tavasszal végre tényleg megérkezik ez a telefon.","shortLead":"Többször is felröppent már a hír, hogy lesz újabb kiadása az Apple olcsó iPhonejának, az iPhone SE-nek. A legújabb...","id":"20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db678ddd-7338-4877-a37b-bc55ea24327a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b633f8-63c7-47b1-9dba-128ed43093eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_apple_olcso_iphone_se_megjelenes_2020_tavaszan","timestamp":"2019. szeptember. 09. 10:03","title":"Tényleg sokkal olcsóbb iPhone jöhet végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","shortLead":"Minden nyugdíjas kap rezsiutalványt, akkor is, ha semmit nem tud kezdeni vele, legfeljebb átadni másnak.","id":"20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afad1cd-ccec-4b40-99d4-336d587bfafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Kulfoldon_elo_es_bortonben_ulo_nyugdijasoknak_is_jar_a_rezsiutalvany","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:12","title":"Külföldön élő és börtönben ülő nyugdíjasoknak is jár a rezsiutalvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jack Ma 54 évesen távozik a cég éléről. 1999-ben alapította az Alibabát angoltanárként, ma 38,4 milliárdos vagyona van. Állítja, akkor volt a legboldogabb, amikor havi 3600 forintot keresett.

","shortLead":"Jack Ma 54 évesen távozik a cég éléről. 1999-ben alapította az Alibabát angoltanárként, ma 38,4 milliárdos vagyona van...","id":"20190910_Ma_tavozik_az_Alibaba_milliardos_vezetoje_a_ceg_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700a8b-0d2e-4c36-803b-19a1f410bb22","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Ma_tavozik_az_Alibaba_milliardos_vezetoje_a_ceg_elerol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:39","title":"Ma távozik az Alibaba milliárdos vezetője a cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","shortLead":"A tisztán állami támogatással készülő sportcentrum 7,1 milliárd forintba kerül. ","id":"20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bafbb0-d253-435f-8045-fef03143ffab","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Most_Nyiregyhazan_epitenek_atletikai_centrumot_allami_penzbol","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:39","title":"Most Nyíregyházán építenek atlétikai centrumot állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]