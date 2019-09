Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","shortLead":"Bejelentették, hogy leépítés kezdődik.","id":"20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0244d6e0-a62b-446f-ad3d-43985f166410","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_electorlux_leepites_jaszbereny","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:21","title":"Nyolcszáz dolgozó munkája válik feleslegessé Jászberényben, az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","shortLead":"Elérhető Európában a Withings hibrid okosórája, amely egyetlen gombnyomásra elkészíti viselője EKG-ját.","id":"20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67744c14-4813-4cfe-98fc-0621e7dcc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eafdcb-0cc7-4dc0-9194-4159ea5b2701","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_withings_move_ecg_ekg_funkcios_ora","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:03","title":"Olcsóbb, mint az Apple Watch: megérkezett a Withings EKG-t is készítő órája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz építéséért nem indultak külföldi pályázók. A kézilabda-Eb-re épülő csarnok árai láttán a kormány is nagyot nézett. Az új Puskás szerinte egy fillérrel sem drágul, csak a környezetét kell rendezni, de az más dolog.","shortLead":"Az állami nagyberuházásokról beszélt a budapesti fejlesztésekért felelős államtitkár. A most átadott új MOME kampusz...","id":"20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4a42c4-57ac-4624-aba6-1c1452274551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc85f29-7170-464e-ae0a-62b151a569ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Furjes_Balazs_Az_uj_Puskas_kozepes_arszinvonalu_stadion","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:23","title":"Fürjes Balázs: Az új Puskás közepes árszínvonalú stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a Kreml titkosított papírjaihoz is hozzáférhetett, és tájékoztatta az USA-t arról, hogy 2016-ban maga Putyin adott utasítást arra, befolyásolják az amerikai választást.","shortLead":"A férfi a Kreml titkosított papírjaihoz is hozzáférhetett, és tájékoztatta az USA-t arról, hogy 2016-ban maga Putyin...","id":"20190910_kem_moszkva_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a011ca31-1dc2-4a73-b912-edae28d02670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a84561-762b-4065-afb7-c83a5458f32c","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_kem_moszkva_usa","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:59","title":"Rendszeres kapcsolatban volt Putyinnal az amerikai kém, akit 2017-ben mentettek ki Moszkvából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","shortLead":"A férfi beismerte a gyújtogatást, de nem tudott magyarázatot adni tettére. ","id":"20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2739ec-143f-4217-8d68-a0df9ecea61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17e233e-8251-4ea7-87dd-9266891f5d94","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Parkolo_autokat_gyujtott_fel_egy_ferfi_Nyiregyhazan__fotok","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:17","title":"Parkoló autókat gyújtott fel egy férfi Nyíregyházán – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök volt szövetségese az indítvány ellen szavazott, és ez döntő volt.","id":"20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fc3e00-433a-421f-bf29-e1276b166e7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Nem_sikerult_Netanjahunak_elernie_hogy_bekamerazzak_a_valasztasi_helyisegeket","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:37","title":"Nem sikerült Netanjahunak elérnie, hogy bekamerázzák a választási helyiségeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások igazolásában. Egy gyerekorvos indította el ezt, aki megunta, hogy a rendelési idejének harmada felesleges adminisztrációra megy el. A petíciót ma juttatják el az Emberi Erőforrások Minisztériumába.","shortLead":"Több mint 10 ezren írták alá azt a petíciót, amely nagyobb szabadságot adna a szülőknek az iskolai hiányzások...","id":"20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d5c9cc8-1285-410d-bf62-93149b1c8f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc597492-44ab-4e46-bf19-5d4f6ad4d870","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_gyerekem_muteterol_donthetek_de_a_megfazasat_nem_igazolhatom","timestamp":"2019. szeptember. 09. 15:10","title":"A gyerekem műtétéről dönthetek, de a megfázását nem igazolhatom?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]