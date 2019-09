Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott egy bizonyítéknak szánt grafikont is, ám a tudomány mai állását így sem tudta megváltoztatni.","shortLead":"Donald Trump többször is arról beszélt, hogy a Dorian hurrikán az amerikai Alabama államot is elérheti. Bemutatott...","id":"20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecdbbf02-ce00-436b-8288-a458484f2105","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_donald_trump_dorian_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:03","title":"Kiadták az ukázt az amerikai tudósoknak, meg ne merjék cáfolni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","shortLead":"Miután az időjárás megmutatta, mire képes, kedden a családbarát arcát mutatja nekünk.","id":"20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f88ca836-0e3b-445f-9f30-3c7feb54f702","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Vegre_egy_esomentes_szep_koraoszi_nap","timestamp":"2019. szeptember. 10. 04:59","title":"Végre egy esőmentes, szép kora őszi nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d292551c-5fbc-4879-9d48-4aed34cc5f9b","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Több mint fél évszázada van színpadon, rengeteg emlékezetes alakítással a háta mögött. Maximalista, alázatos és odaadó. A ma 75 éves Pogány Judit elképesztő sokoldalúságát próbáltuk megfejteni az eddigi életművén keresztül. Mert Pogány Judit mindent képes eljátszani. ","shortLead":"Több mint fél évszázada van színpadon, rengeteg emlékezetes alakítással a háta mögött. Maximalista, alázatos és odaadó...","id":"20190910_Pogany_Judit_szineszno_szuletesnap_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d292551c-5fbc-4879-9d48-4aed34cc5f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e522ed36-6b10-48c2-a440-626757792986","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Pogany_Judit_szineszno_szuletesnap_75_eves","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:35","title":"Aki Józsit szült a Bélák közé – Pogány Judit 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és a kabriózás rajongói már nyithatják is a pénztárcájukat.","shortLead":"Reggel gyorsan leleplezték az F8 Spidert, amit alig néhány órával később követett a 812 GTS. A V12-es szívómotor és...","id":"20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed3bf28-bac8-4333-a581-edee2e8c5aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a2f170-331d-423c-91dd-229aed3f508a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_ritka_nap_a_mai_ime_a_masodik_vadonatuj_ferrari","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:21","title":"Ritka nap a mai: íme, a második vadonatúj Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e2540b-0636-4bbd-b448-21c62b5f1337","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szociális bolt nyílt Bécs legnagyobb bevásárlóközpontjában, a Donau Zentrumban. Az árukészlet a bevásárlóközpontban működő üzletektől származik, és hamarosan frissen főzött ételekkel bővül.","shortLead":"Szociális bolt nyílt Bécs legnagyobb bevásárlóközpontjában, a Donau Zentrumban. Az árukészlet a bevásárlóközpontban...","id":"20190910_Szocialis_bolt_nyilt_egy_becsi_plazaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69e2540b-0636-4bbd-b448-21c62b5f1337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b08c9d8-c8cb-4d2c-91c0-6ea6fd224c85","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Szocialis_bolt_nyilt_egy_becsi_plazaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:50","title":"Szociális bolt nyílt egy bécsi plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi meggyilkolásakor készült hazája isztambuli konzulátusán.","shortLead":"Újabb részleteket hozott nyilvánosságra egy török újság abból a hangfelvételből, amely a szaúdi újságíró, Dzsamál...","id":"20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0831b471-7ed2-4171-94a4-35282dcc8f73","keywords":null,"link":"/vilag/20190911_dzsamal_hasogdzsi_szaud_arabia_isztambul_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:33","title":"„Egy állat, amit fel kell áldozni” – újabb részletek derültek ki a Hasogdzsi-gyilkosságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra az esetre, ha megválasztják.","shortLead":"Arra az esetre, ha megválasztják.","id":"20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb357464-56a8-4189-afcb-97d68378db6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_benjamin_netanjahu_izrael_jordan_volgy_annektalas_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 10. 20:06","title":"Netanjanu megint a Jordán-völgy annektálását ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","shortLead":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","id":"20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b7d2c-4a55-4992-b311-f72faad84596","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:49","title":"Nívódíjat kapott a Mediaworks és a Hír Tv a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]