Összefüggés lehet a lombikos eljárás és a mellrák között – állítják magyar kutatók

[{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel megegyezik.","shortLead":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel...","id":"20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193607bd-07a9-464c-9683-08cb074d0efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:17","title":"Az innováció felé fordul a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re győztek a budapesti Groupama Arénában. A magyar szövetségi kapitány szerint még nincs minden veszve, de foggal-körömmel kell majd küzdeni a továbbjutásért.","shortLead":"Hatodik egymás elleni mérkőzésén sem tudta legyőzni a magyar labdarúgó-válogatott a szlovákot: Marek Hamsíkék 2-1-re...","id":"20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc07e48-3971-4f46-b313-1e4141266bff","keywords":null,"link":"/sport/20190910_marco_rossi_magyar_valogatott_szlovakia_eb_selejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 10. 05:55","title":"Rossi: Ha van a labdarúgásnak istene, akkor kötelessége ezek után visszafizetni nekünk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","shortLead":"Brutális erejű széllel érkezett meg a vihar Szegedre, a jogi kar és a színház épületének tetejét is leszedte. \r

\r

","id":"20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da7b6e36-5b46-45d1-abcd-fb391a56ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0143dfdb-517b-433f-ae2b-9cf913d58216","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Padon_ulo_embereke_dontott_fat_a_vihar_Szegeden_epuletek_tetejet_is_leszedte__video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 16:15","title":"Padon ülő emberekre döntött fát a vihar Szegeden, épületek tetejét is leszedte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","shortLead":"A két kutató augusztus közepén rekedt a mélyben.","id":"20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00f9d25-aa43-438c-8e4f-b35f532621be","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Kiderult_mi_okozta_a_lengyel_Tatraban_eltunt_ket_barlangasz_halalat","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:41","title":"Kiderült, mi okozta a lengyel Tátrában eltűnt két barlangász halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","shortLead":"Nem történt nagy meglepetés, taroltak a kormánypárti médiumok.","id":"20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efdf2c60-74cc-469a-99ca-170fb5bb8e04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9b7d2c-4a55-4992-b311-f72faad84596","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nivodijat_kapott_a_Mediaworks_es_a_Hir_Tv_a_Parlamentben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:49","title":"Nívódíjat kapott a Mediaworks és a Hír Tv a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","shortLead":"Az elsőfokú ítélet helybenhagyását indítványozzák.","id":"20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fade56e-3922-421e-ac2d-7c18c0781e01","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Legkorabban_25_ev_mulva_szabadulhat_a_ferjet_megmergezo_szabadbattyani_no","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:54","title":"Legkorábban 25 év múlva szabadulhat a férjét megmérgező szabadbattyáni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar válogatottnak elérnie a csoport második, továbbjutást jelentő helyét, még úgy is, hogy Horvátország meglepetésre csak döntetlenre volt képes Azerbajdzsánban.","shortLead":"Szlovákia ellen még sosem győztek a magyarok, s most sem sikerült. Az itthoni vereséggel nagyon nehéz lesz a magyar...","id":"20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d59009f-de7f-4bb6-ad33-3df596ac2aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bf3543-b51e-4556-8eeb-a5355ca7ec3b","keywords":null,"link":"/sport/20190909_magyarorszagszlovakia_ebselejtezo","timestamp":"2019. szeptember. 09. 20:30","title":"Magyarország-Szlovákia 1-2 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]