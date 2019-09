Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","shortLead":"A Google egyik újabb szabadalma mesterséges intelligencia bevetésével tenné még megbízhatóbbá a babafigyelő berendezést.","id":"20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10f03ebf-b904-45f2-bf0b-4c3bc3c69f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a8b1aa-5e85-4e7f-b1ac-a1c8a75a0ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_google_szabadalom_mesterseges_intelligenciaval_kiegesztett_bebimonitor","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:03","title":"Kitalálta a Google, hogyan lehetnek nyugodtak a kisbabás szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány szándéka, hogy valamennyi elbocsátott munkavállaló mielőbb biztos álláshoz jusson.","shortLead":"A kormány szándéka, hogy valamennyi elbocsátott munkavállaló mielőbb biztos álláshoz jusson.","id":"20190911_Segitenek_munkat_talalni_az_Electrolux_dolgozoinak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ffa7-56a0-4143-b56d-327f78063d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d080e5d-731e-4d18-8113-cd2f1fd601d1","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_Segitenek_munkat_talalni_az_Electrolux_dolgozoinak","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:15","title":"A kormányülésen is foglalkoztak az Electrolux ügyével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengül a forint.","shortLead":"Tovább gyengül a forint.","id":"20190911_Mar_332_forint_egy_euro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a23be86-a511-4357-b864-14fe8a6514de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190911_Mar_332_forint_egy_euro","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:23","title":"Már 333 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","shortLead":"Az építész és egykori SZDSZ-alapító 70 éves volt. ","id":"20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d907b931-8979-477a-a966-2789574eb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c28aba-e1c5-4614-ba12-43f008b9e5d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Meghalt_Rajk_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:37","title":"Meghalt Rajk László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre jutottak.","shortLead":"A kutatók két éven át vizsgálták a 2015-ben felfedezett K2-18b jelű exobolygó légkörét, és nem várt felfedezésre...","id":"20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdc83aa-7df2-404e-87d2-e4f21ca78052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40919ccf-3e58-4678-b5cb-27209c6a3970","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_hubble_urteleszkop_k2_18b_viz_csillagaszat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:03","title":"Víz van a légkörben és az eső is eshet egy Földhöz hasonló bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","shortLead":"A korábban az Akadémiát megcsonkító törvény lesz a téma.","id":"20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7dc697-2dd2-4b02-ae48-0244b1c6b2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141bc644-e894-4fb6-8b29-41e3e83ec24b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Decemberre_hiv_ossze_rendkivuli_kozgyulest_Lovasz_Laszlo","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:26","title":"Decemberre hív össze rendkívüli közgyűlést az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi szír menekültnek. Akár évekig börtönben maradhat az elvileg szabadlábra került férfi.","shortLead":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi...","id":"20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88683b-813e-4edf-89b4-fd188fa6a0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:39","title":"Már hat ország utasította el – egyre abszurdabb az Ahmed H.-történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]