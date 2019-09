Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Szinte hihetetlen, de elkövette ugyanazt a hibát még egyszer a MÁV, amit már júniusban is. Ezúttal a Nyugati pályaudvar csomópontvezetőjének állásába került.","shortLead":"Szinte hihetetlen, de elkövette ugyanazt a hibát még egyszer a MÁV, amit már júniusban is. Ezúttal a Nyugati pályaudvar...","id":"20190911_A_MAV_mar_megint_kihuzott_es_ott_hagyott_egy_vonatnyi_utast_a_Nyugati_tarolovaganyain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df07ede-881d-4864-985e-c038c484a575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7cbd26-b81e-4d3a-a95c-1e73e60e97bd","keywords":null,"link":"/kkv/20190911_A_MAV_mar_megint_kihuzott_es_ott_hagyott_egy_vonatnyi_utast_a_Nyugati_tarolovaganyain","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:45","title":"Már megint a Nyugati tárolóvágányaira vitt egy vonatnyi utast a MÁV ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","shortLead":"Az építőipari termelés közel harmadával nagyobb, mint egy éve, viszont 25 százalékkal esett az új szerződések száma.","id":"20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea0c734-70d1-48c8-9cf7-791071419559","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190913_epitoipar_epitkezes_ksh","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:08","title":"Pörög a magyar építőipar, de közelíthet az aranykor vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","shortLead":"Nem történt károkozás, de a vád szerint történhetett volna.","id":"20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a250d999-3067-448c-8707-ef14192bc899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6a31-84b9-44ad-988d-3487a8ecc7bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Vadat_emelt_az_ugyeszseg_a_terezvarosi_ingatlanugyekben","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:46","title":"Vádat emelt az ügyészség a terézvárosi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között több az elégedetlen.","shortLead":"A választók többsége elégedett Tarlós munkájával, az ellenzék abban reménykedhet, hogy a bizonytalan szavazók között...","id":"20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088b43fa-63d6-4857-a7ed-1e70ea7108b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a034f5-398f-40e0-af82-a6f9a80825f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Zavecz_Research_5_szazalekpont_Tarlos_elonye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:15","title":"Závecz Research: 5 százalékpont Tarlós előnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","shortLead":"Ő például nem hívatna be ilyesmiért nagykövetet.","id":"20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe6b8ac1-5f60-4c94-8bef-07223ef76495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981381d-7a85-4a1e-80e9-e8437510df3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Szijjarto_hiszterikus_a_szlovakok_reagalasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 08:19","title":"Szijjártó: Hisztérikus a szlovákok reakciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","shortLead":"De még mindig nem áll rendelkezésre a kivitelezéshez szükséges összeg.","id":"20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0400b3c3-02ab-441e-ad1c-79e140eb2e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebd049a6-ad08-4f9e-9570-a36380987eb8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Jatszoter_lehet_a_pecsi_Magashaz_helyen","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:03","title":"Játszótér lehet a pécsi magasház helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317","c_author":"Horn Andrea","category":"elet","description":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik a tervezők szerint.","shortLead":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik...","id":"20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03323bd6-aaff-4f2b-b042-aa0d832b2b98","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:28","title":"A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","shortLead":"Bár már nem tulajdonosa az újkígyósi ingatlannak, még mindig ott lakik a feleségével.","id":"20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5ef1632-23b5-45bf-a78b-19a6d4db2d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7623c42-78ea-411e-9061-80c83efb22b5","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_simonka_gyorgy_ujkigyos_ingatlan_zar_ala_vetel","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:34","title":"Zár alá vették Simonka György otthonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]