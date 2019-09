Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt hónapok magyar külpolitikai fejleményei is. Orbán Viktor próbál szövetségeket építeni a fegyverbeszerzések révén és úgy tűnik van erre fogadó készség a világ vezetői részéről. Közben a kritikus skandináv államokkal a gazdasági kapcsolatokat sem fűzi szorosra a magyar diplomácia.","shortLead":"A nagyhatalmak előrébb helyezik a gazdasági érdekeiket, mint a demokráciába vetett hitüket - erre utalnak az elmúlt...","id":"201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08ac3241-e30f-42eb-97d2-69f0d145565b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527fd3c3-5afb-4929-ade2-52d25b81f903","keywords":null,"link":"/itthon/201937__fegyverdiplomacia__haderofejlesztes__jogallamisag__az_illiberalizmus_ara","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:00","title":"Orbán rájött: fegyvervásárlással elkerülheti, hogy számonkérjék a jogállam lebontása miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint ellenfele jóval nehezebben viseli a lehetőségeikhez képest is szerényebb bírálatokat.\r

","id":"20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6091696b-609a-4a8b-8284-908790a2aad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa3f95f-1f21-4542-b7ee-b9aa3f686f20","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Karacsony_Tarlos_megafonos_akciojarol_ismerem_a_fopolgarmester_sajatos_stilusat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 21:39","title":"Karácsony a megafonos vitáról: ismerem a főpolgármester sajátos stílusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","shortLead":"\"Bocs haver, összetörtem, az én hibám, de nincs pénzem kifizetni.\"","id":"20190913_nhl_ferrari_cetli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e8ff6a-9a7b-4c38-8a43-694ffefa009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f255d7-c2a6-4b39-8d55-bdf9fbd43c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20190913_nhl_ferrari_cetli","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:45","title":"Cetlit hagyott az NHL-sztár autóján a sofőr, aki összetörte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","shortLead":"A múltról nem, csak az újrakezdésről emlékezett meg a Veszprémi Petőfi Színház. ","id":"20190913_Marton_Laszlo_bucsu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=901b6a75-e5d8-482c-80f1-a299015fee0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d0bb15-3ffa-406f-8826-6552a018af64","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Marton_Laszlo_bucsu","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:07","title":"Oberfrank Pál búcsúzik Marton Lászlótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","shortLead":"Egymás után látogatják az új polgármesterjelöltek Orbán Viktort.","id":"20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4c1234e-8cef-4b94-a319-d93f125c307f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffd1a4-84ff-42fd-b873-9d3e81cfe6da","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Szemelyes_fogadassal_tolta_meg_Orban_a_Fidesz_uj_polgarmesterjeloltjeinek_kampanyat","timestamp":"2019. szeptember. 14. 10:54","title":"Személyes fogadással tolta meg Orbán a Fidesz új polgármester-jelöltjeinek kampányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","shortLead":"Krigler Gábor januárban jelentette be, hogy nyolc év után otthagyja az HBO-t.","id":"20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29af1d6a-ac65-4425-b636-d3f15ad308ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335c2f1b-d00c-421f-a07f-bb91eb4fbe79","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Krigler_Gabor_az_Aranyelet_kreativ_producere_elinditotta_sajat_gyartoceget","timestamp":"2019. szeptember. 12. 16:14","title":"Az Aranyélet kreatív producere elindította saját gyártócégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel akarja eldöntetni a józsefvárosi választást\".

","shortLead":"A VIII. kerületi polgármesterjelölt szerint a polgármester Sára Botond \"Kocsis Máté háta mögé bújva, a rendőrséggel...","id":"20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5624730-c8f0-42f9-ae3f-5b00b1d16007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4978ffe7-bded-486e-b997-b7c21653cf79","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Piko_A_Fidesz_retteg_Van_is_mitol_felniuk","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:31","title":"Pikó: \"A Fidesz retteg. Van is mitől félniük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdték a műtétsorozat negyedik szakaszát.","shortLead":"Megkezdték a műtétsorozat negyedik szakaszát.","id":"20190913_Szetvalasztott_sziami_ikrek_magyar_orvoscsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2009a55-2816-4961-987d-4fba5b21a0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3462432c-0cf8-457a-ad8d-b9efb250b2c1","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Szetvalasztott_sziami_ikrek_magyar_orvoscsapat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:02","title":"Szétválasztott sziámi ikrek: visszautazott Dakkába a magyar orvoscsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]