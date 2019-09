Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","shortLead":"A legutóbbi Super Bowl döntősei könnyedén nyertek.","id":"20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fb3719-9ba2-49a5-8efc-f0ef0b321928","keywords":null,"link":"/sport/20190916_new_england_patriots_los_angeles_rams_nfl_alapszakasz","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:01","title":"Pontot sem engedett ellenfelének a New England Patriots","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","shortLead":"A mellrák kockázatát a lombikbébiprogramok során nagy mennyiségben adott hormonok növelhetik – állítják magyar orvosok.","id":"20190918_Mellekhatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac9d44a3-511e-4474-9e3d-2cb4d4377df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436a04df-aa8a-4cea-a81f-13b2742656f6","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mellekhatas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:40","title":"Végső bizonyíték még nincs, de összefügghet a lombikkezelés és a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","shortLead":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","id":"20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e316c8e-8ba8-4d43-9234-a9c0afde16ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:03","title":"Valami érthetetlen történik: magasabb fokozatba kapcsolt a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","shortLead":"Esővel érkezik az ősz, a déli megyékben a zivatar sem kizárt.","id":"20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ad0f56-1550-4233-a4f2-9a86fb89ead6","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Itt_a_hidegfront_es_az_eso_szerdatol_mar_20_fok_sem_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:06","title":"Itt a hidegfront és az eső, szerdától már 20 fok sem lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos okostelefon-modellel kompatibilis.","shortLead":"Aki szereti azonnal kézbe venni fizikai kép formájában a fotóit, annak jól jöhet a Polaroid újdonsága, amelyik számos...","id":"20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847e1ff5-69cd-4b78-8dea-91980aeeffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37ffc52-66e3-4072-9157-266686eb0cfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_polaroid_lab_okostelefonos_fotok_azonnali_nyomtatasa","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:03","title":"Szerette a Polaroid-képeket? Itt az okostelefonos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Patthelyzetet eredményezett az öt hónap után megismételt választás kedden Izraelben: a legerősebb politikai erő Beni Ganz centrista Kék-fehér pártja lett, míg a Benjámin Netanjahu miniszterelnök vezette jobboldali Likud egy-két mandátummal kevesebbet kapott, és jobboldali-vallásos tömbjével együtt sem sikerült többséget szereznie - jelentették az exit poll-felmérések első, még hozzávetőleges eredményei alapján az izraeli tévécsatornák.","shortLead":"Patthelyzetet eredményezett az öt hónap után megismételt választás kedden Izraelben: a legerősebb politikai erő Beni...","id":"20190918_Izraeli_valasztasok_Netanjahunak_nem_sikerult_tobbseget_szereznie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3838160a-84af-488c-8694-10f3dc54e0ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Izraeli_valasztasok_Netanjahunak_nem_sikerult_tobbseget_szereznie","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:58","title":"Izraeli választások: Netanjahunak nem sikerült többséget szereznie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó kitétellel.","shortLead":"A képviselőházi bizottság elnöke sokkolónak és veszélyesnek minősítette, hogy Trump élt a mentességre vonatkozó...","id":"20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5027f62-b739-4198-882c-545bb1d2b3a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190917_donald_trump_elnok_igazsagugyi_bizottsag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:59","title":"Trump megtiltotta két volt munkatársának, hogy megjelenjenek egy képviselőházi meghallgatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]