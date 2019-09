Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A házelnök a Reformátusok szárszói konferenciáján azt is felvázolta, hogy a legrosszabb kereszténydemokrata politika is jobb, mint a legjobb nem keresztény politika.

Kövér: A lelkészek és a plébánosok felelőssége, hogy a hívek megfelelő irányba szavazzanak

A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár.

Radar 360: Gyerekek közt kampányoló államtitkár és remény a brexit megoldására

A 16 éves Riley Horner olyan, mint bármelyik tinédzser, azzal a különbséggel, hogy ő mindössze két óráig gyűjthet emlékeket.

Különös fejsérülése miatt kétóránként törlődik egy amerikai tini memóriája Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190918_Radar_360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f332192-dc23-4004-b927-cb7037a5176e","keywords":null,"link":"/360/20190918_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Radar 360: Gyerekek közt kampányoló államtitkár és remény a brexit megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 16 éves Riley Horner olyan, mint bármelyik tinédzser, azzal a különbséggel, hogy ő mindössze két óráig gyűjthet emlékeket.","shortLead":"A 16 éves Riley Horner olyan, mint bármelyik tinédzser, azzal a különbséggel, hogy ő mindössze két óráig gyűjthet...","id":"20190917_emberi_agy_fejserules_amnezia_memoria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42edee90-1aad-4b47-a34b-2bd57e4c04e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_emberi_agy_fejserules_amnezia_memoria","timestamp":"2019. szeptember. 17. 16:03","title":"Különös fejsérülése miatt kétóránként törlődik egy amerikai tini memóriája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. ","shortLead":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is...","id":"201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad20ccd-e97f-4b17-afac-05adbc67f8bd","keywords":null,"link":"/360/201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","shortLead":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","id":"20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93350481-6df4-48f9-8cd9-fbb51e55ecf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:35","title":"Figyelmeztet a CÖF: Álcivil szervezetek támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Amazon új sorozata sokak szerint a valaha készült legdrágább tévészéria lesz.","shortLead":"Az Amazon új sorozata sokak szerint a valaha készült legdrágább tévészéria lesz.","id":"20190918_Visszater_UjZelandra_A_Gyuruk_Ura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e23b47f5-65a3-4959-9411-a18c83ad87b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d469e1-e988-415e-95a0-402f6717914f","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Visszater_UjZelandra_A_Gyuruk_Ura","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:09","title":"Fenséges vidékre vágynak, ezért visszaviszik A Gyűrűk Urát Új-Zélandra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága akciófigurákat és rajongók által készített jelmezmásolatokat csodálhatunk meg. Magunkkal vittünk egy elkötelezett rajongót, hogy kiderítsük, ez mire elég.","shortLead":"Budapestre érkezett a Csillagok háborúja – The Fans Strike Back című kiállítás, amelyen limitált szériás, méregdrága...","id":"20190918_star_warskiallitas_csillagok_haboruja_The_Fans_Strike_Back_rajongok_akciofigurak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b77e69a3-df34-4454-a533-f1438f906f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe126a-fba0-426d-82dc-c6f05b072aef","keywords":null,"link":"/elet/20190918_star_warskiallitas_csillagok_haboruja_The_Fans_Strike_Back_rajongok_akciofigurak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:00","title":"A Star Wars-kiállításon találkozik a rajongói profizmus és a pénzünkre pályázó mohóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","shortLead":"A vevők egy jó része hajlandó többet is fizetni azért, hogy korszerűbb fűtése legyen a lakásának. ","id":"20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23f29218-db76-45e3-a6e2-4871e27ee807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e031964-a815-42f5-b157-03c87cfbf3ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_Megeri_felujitani_a_lakast_eladas_elott","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:40","title":"Megéri felújítani a lakást eladás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]