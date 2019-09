Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Simonka 8,5 évet kaphat, Trump perel, a Fradi örül. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Simonka 8,5 évet kaphat, Trump perel, a Fradi örül. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","id":"20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c1f335c-6a18-4b3d-8ee3-aed43b9ba1b3","keywords":null,"link":"/360/20190920_Radar_360_Semjen_szerint_szarnyalunk_Olgaek_targyalnak","timestamp":"2019. szeptember. 20. 08:00","title":"Radar 360: Semjén szerint szárnyalunk, Olgáék tárgyalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"Heisler András","category":"kultura","description":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","shortLead":"A köztéri szobrok valódi funkciója a nemzeti közösség kohéziójának erősítése lenne. ","id":"20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"068e7429-3408-4ed5-8f07-efe4162b197e","keywords":null,"link":"/kultura/20190920_Heisler_Andras_Nyugi_beszelgessunk_mielott_szobrot_allitunk","timestamp":"2019. szeptember. 20. 17:10","title":"Heisler András: Nyugi, beszélgessünk, mielőtt szobrot állítunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is számolhatják a disznótartást.","shortLead":"A Nébih szerint a háznál tartott sertéseknél a legnagyobb az ASP kockázata és a fertőzött területeken, akár fel is...","id":"20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c5acd3-1d62-442c-9a9b-a3a684959433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee3fe37-061d-4145-a95f-e2a24909c282","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_A_Nebih_megerositette_tenyleg_keszult_terv_a_hazi_sertestartas_felszamolasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"A Nébih megerősítette: tényleg készült terv a házi sertéstartás felszámolására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz is eljutnak. Nem csoda, hogy a képmegosztónak lépnie kellett.","shortLead":"Súlycsökkentés, plasztikai műtétek – ilyen reklámokkal is találkozni az Instagramon, a posztok ráadásul a fiatalokhoz...","id":"20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2634344-39f2-4ad7-921c-b02ee3811cbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_instagram_influenszer_sulycsokkentes_plasztikai_mutet_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:03","title":"Rossz hírt közölt néhány influenszerrel az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely a csontmaradványok segítségével rekonstruálta a folyamatot.","shortLead":"Viszonylag könnyű lehetett a kétmillió éve élt emberelőd szülése egy amerikai kutatócsoport szerint, amely...","id":"20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6415f8-5a0e-4ca7-88b4-e1c32244e624","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ketmillio_eve_nem_volt_akkora_macera_a_szules_mint_most","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Kétmillió éve nem volt akkora macera a szülés, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget az életének.","shortLead":"Szoftvermérnökként dolgozott a cégnél az a férfi, aki csütörtökön, a közösségi oldal irodájában vetett véget...","id":"20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9588516-bba9-4b5f-8b48-7d8a9f555f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b815105b-acec-4fe9-ac4d-bd67e884588b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190920_facebook_alkalmazott_halaleset","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:31","title":"Öngyilkos lett egy alkalmazott a Facebook főhadiszállásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük kiadja látogatói böngészési nyomait harmadik félnek.","shortLead":"A \"felnőtteknek szánt\" weboldalakat vizsgálva arra a következtetésre jutottak amerikai kutatók, hogy döntő többségük...","id":"20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090b7922-a79c-4605-a0e6-b6a3318af40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95bb9c7-dbe1-4ab9-b86c-f5a98f454b7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_pornooldalak_adatgyujtes_szexualis_preferencia_kovetokod","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:03","title":"Erről azért tudjon, ha pornóoldalak is megnyílnak időnként a gépén vagy telefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti a maximumot, és a cél nemcsak az, hogy ezt minél tovább fenn tudjuk tartani, hanem az is, hogy hosszú távon jó életminőséggel számolhassunk, és persze gondoljunk a családunk jövőjére is.","shortLead":"Harmincas éveink közepe meghatározó lehet életünk hátralévő évtizedeire. A terhelésünk eddigre már elérheti...","id":"20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4852bd4-3b0b-4081-87d3-df9174ca4755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e376563-1c8b-400d-96f2-2a0fab3897e8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190916_4_dolog_amit_tegyen_meg_az_eleteert_35_folott","timestamp":"2019. szeptember. 19. 14:30","title":"4 dolog, amit tegyen meg az életéért 35 fölött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]