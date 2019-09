Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","shortLead":"Unai Emery már régóta figyeli a magyar középpályást.","id":"20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841c457-3706-4bfb-96a9-8d552ff5b650","keywords":null,"link":"/sport/20190923_Az_Arsenal_kifejezetten_Szoboszlaira_hajt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:05","title":"Az Arsenal nagyon akarja Szoboszlait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő tervezet alapján megírtuk, milyen terv merült fel az állami bérlakásokkal kapcsolatban. Szerintük ez csak álhír, és a kormány ilyen döntést nem hozott. Tényleg nem, pont azt írtuk meg, hogy a javaslat még titkos, javában dolgoznak rajta - amit így idő előtt nyilvánosságra hoztunk.","shortLead":"Szándékos, ellenzéket támogató politikai kampányfogásnak minősítette a Miniszterelnökség, hogy a birtokunkban lévő...","id":"20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"709ac145-7ae4-4046-adbe-ef5d14bbb284","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Megirtuk_a_berlakasok_visszavetelenek_tervet_tamad_a_Miniszterelnokseg","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:54","title":"Közzétettük a bérlakások visszavételének tervét, nekünk rontott Gulyás Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","shortLead":"A Trónok harca, a Csernobil és a Fleabag volt a kedvenc az idei gálán. ","id":"20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b2f669-e3e0-4b34-ba5e-95a2d35403fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00030251-4143-422f-b428-8c9b6572faee","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Emmy_gala_dij_sorozatok","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:06","title":"Peter Dinklage, a Trónok harca Tyrionja Emmy-történelmet írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52270295-73a1-484a-8ddc-4407e10f3d73","c_author":"Papp Petra Anna","category":"360","description":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles rétegeknek szánt készítmények helyébe a személyreszabottság varázsának mámora lép. ","shortLead":"A közeljövő szépségiparában már nem a jól csengő nevű hatóanyagok gondoskodnak majd az exkluzivitásról. A széles...","id":"201938__digitalizalodo_szepsegipar__trukkos_tukrok__zsebre_vagott_borgyogyasz__gepseges_szep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52270295-73a1-484a-8ddc-4407e10f3d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a69c7f1-db3e-4245-b7f5-cba425ea7ff4","keywords":null,"link":"/360/201938__digitalizalodo_szepsegipar__trukkos_tukrok__zsebre_vagott_borgyogyasz__gepseges_szep","timestamp":"2019. szeptember. 22. 08:15","title":"Volt idő, hogy a radioaktív krémre esküdtek, ma már a digitális szépségiparé a jövő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","shortLead":"Éjjel viszont hűvös lesz, akár fagyhat is.","id":"20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b8ae3d-50af-41f7-8d80-6b3363a5b6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Venasszonyok_nyara_lesz_holnap_24_fokkal","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:38","title":"Vénasszonyok nyara lesz holnap, 24 fokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","shortLead":"Két repülőt is elirányítottak a dubaji reptérről, mert drónt észleltek a közelben.","id":"20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e11ddf0-535c-4756-93ed-89ea1d4cb1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_A_szaudi_olajfinomitok_elleni_tamadas_utan_par_nappal_dron_keltett_zavart_a_dubaji_legikozlekedesben","timestamp":"2019. szeptember. 22. 21:25","title":"A szaúdi olajfinomítók elleni támadás után pár nappal drón keltett zavart a dubaji légiközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","shortLead":"Az egyik beruházást készre jelentették, pedig a kivitelező nem fúrt kutat. ","id":"20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a3f094f-d0df-4a99-97c4-6301f4290b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d4a91f-e5b4-4254-956d-fae847c75990","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_lakotthonok_hajdu_bihar_megye_szgyf_tomb_2002_kft","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:52","title":"EU-s pénzből épültek lakóotthonok Hajdú-Biharban, de hónapok után is üresek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve a környékükön - közölte a rendőrség vasárnap a honlapján.","shortLead":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve...","id":"20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15991896-ad45-4bc9-92b6-a372aa4c87d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:40","title":"Nagy razzia volt a bulinegyedben, a rendőrség 11 embert állított elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]