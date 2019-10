Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars világának első, vállaltan meleg szereplői is. ","shortLead":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars...","id":"20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632decf-c591-452c-8174-ab573fcd3d7c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","timestamp":"2019. október. 01. 11:18","title":"Először szerepelnek vállaltan meleg karakterek a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és románok egyaránt követik kalandját. Ezúttal egy Erdélyből induló történettel jelentkezik Szeretettel Külföldről rovatunk. ","shortLead":"Kőrösi Csoma Sándor nyomában indult útnak egy erdélyi magyar újságíró. Útját Facebookon dokumentálja, magyarok és...","id":"20191001_Szeretettel_Erdelybol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea2f01e-325f-4a98-9dfc-806c82f3e38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33b0489-a84e-4056-bb4e-441c93cd93f9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Szeretettel_Erdelybol","timestamp":"2019. október. 01. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Kőrösi-emlékút hozza közelebb a magyarokat és románokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","shortLead":"Két japán turista járt pórul nemrég, mert nem figyelte, hogy a halakért 100 grammonként kell fizetni.","id":"20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9867c99-8536-419c-8e07-c28b1084dcb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c07394-232d-413f-8b6d-4dd5009fa3e3","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_lehuzos_etterem_roma_japan_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:58","title":"140 ezer két tányér tésztáért? Rómában is meg lehet járni a lehúzós éttermekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csillagászok és a tudósok is gyakran figyelmeztetnek az átlagosnál nagyobb aszteroidákra. Ezúttal négy objektumról érkeztek a hírek, de a rosszabb, hogy közülük hármat csak az elmúlt 24 órában vettek észre a szakemberek.","shortLead":"A csillagászok és a tudósok is gyakran figyelmeztetnek az átlagosnál nagyobb aszteroidákra. Ezúttal négy objektumról...","id":"20191002_aszteroida_kisbolygo_fold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616ed92d-c91d-4e7f-8279-53030f276450","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_aszteroida_kisbolygo_fold","timestamp":"2019. október. 02. 13:03","title":"Négy aszteroida is a Föld közelébe jött, de nem ez az aggasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Ebben az évben még jók a kilátások az új autók piacán Magyarországon, jövőre már bizonytalanabb, mi várható.","shortLead":"Ebben az évben még jók a kilátások az új autók piacán Magyarországon, jövőre már bizonytalanabb, mi várható.","id":"20191002_Iden_talan_elerheti_az_uj_autok_eladasa_azt_a_szintet_ahonnan_2008ban_visszazuhant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28abcdb4-56ff-4407-947f-d351204935cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d755dcae-a7d7-4b45-a73c-3686fb7433d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Iden_talan_elerheti_az_uj_autok_eladasa_azt_a_szintet_ahonnan_2008ban_visszazuhant","timestamp":"2019. október. 02. 06:53","title":"Idén talán elérheti az új autók eladása azt a szintet, ahonnan 2008-ban visszazuhant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","shortLead":"A férfit egy lavina sodorhatta el az indiai Trisulon.","id":"20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=151b6511-d2ca-4e4c-b1ff-438da0c8af58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a5c786-a07e-4f3c-8aa1-4c4a3e00ae0d","keywords":null,"link":"/sport/20191002_magyar_hegymaszo_himalaja_lavina_eltunes","timestamp":"2019. október. 02. 08:45","title":"Eltűnt egy magyar hegymászó a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]