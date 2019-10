Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán...","id":"20191001_Bayern_Tottenham","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1c8fb-1f91-4506-873b-c5838df49d14","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Bayern_Tottenham","timestamp":"2019. október. 01. 23:18","title":"Hét gólt rúgott a Bayern München a BL-döntős otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","shortLead":"A magyar felhasználók számára is elérhetővé tette új, Személyes tár nevű funkcióját a Microsoft felhőszolgáltatása.","id":"20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abeba56e-12bd-4bad-8059-bae5b886d770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8a79ce-f8cf-4ab6-be7c-aad419395a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_microsoft_onedrive_szemelyes_tar_pancelszekreny_felhotarolas","timestamp":"2019. október. 01. 13:03","title":"Ön is kapott egy széfet a Microsofttól, a legféltettebb fájljait rakhatja bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent kishumoreszkjeiből állt össze.","shortLead":"Hartay Csaba: Köszönöm a befogadást! című könyve blogbejegyzéseiből és irodalmi lapokban is megjelent...","id":"201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b9fa639-3683-42de-b754-16a0fd27ccb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46cea486-2df6-48f6-914d-119b15c14bb7","keywords":null,"link":"/360/201939_konyv__nyomtatott_facebook_hartay_csaba_koszonom_abefogadast","timestamp":"2019. október. 01. 10:01","title":"Vitriolos posztokból is születhet szépirodalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","shortLead":"Módszeresen csökken az Emmi hatásköre, mától már az egyházi tanodákat is a Belügyminisztérium felügyeli.\r

\r

","id":"20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=710a34e1-eb75-4e65-ad68-4945c7ee7ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f6a193b-80dc-4e77-8643-648af13c8144","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Egyhazi_tanodak_Oktatasugyben_vett_el_magatol_hataskoroket_az_Emmi","timestamp":"2019. október. 01. 08:57","title":"Kásler Miklós újabb jogtól fosztotta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn a washingtoni képviselőház három bizottsága az Ukrajnával kapcsolatos vizsgálatok ügyében.","shortLead":"Büntetés terhe melletti idézést küldött Rudy Giulianinak, Donald Trump amerikai elnök személyes ügyvédjének hétfőn...","id":"20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=487742dc-2903-42c7-8107-46ec6d9606ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45073f9a-0da8-4c5f-83dc-59efd633af5d","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Az_amerikai_kepviselohaz_harom_bizottsaga_is_beidezte_Trump_ugyvedjet","timestamp":"2019. október. 01. 05:38","title":"Az amerikai képviselőház három bizottsága is beidézte Trump ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06045056-db45-4b27-b33b-e88cc0d3d2b7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az operavilág amerikai sztárját ötször tüntették ki Grammy-díjjal. 74 éves volt. ","shortLead":"Az operavilág amerikai sztárját ötször tüntették ki Grammy-díjjal. 74 éves volt. ","id":"20191001_Meghalt_Jessye_Norman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06045056-db45-4b27-b33b-e88cc0d3d2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1193d37-d467-4d79-907f-527855201a99","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Meghalt_Jessye_Norman","timestamp":"2019. október. 01. 09:40","title":"Meghalt Jessye Norman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","shortLead":"Adathalászok most a Raiffeisen Bank nevét felhasználva igyekeznek becsapni a gyanútlan internetezőket.","id":"20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1082dc5b-b869-4838-8b0b-f3628a31fc2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_raiffeisen_bank_spam_levelszemet_adathalaszat_szemelyes_adat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:15","title":"Rá ne kattintson a Raiffeisen nevében terjedő levélre, az adatai bánhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars világának első, vállaltan meleg szereplői is. ","shortLead":"Két queer figura is szerepel a Disney idén év elején indult animációs sorozatában. Ezek a karakterek egyben a Star Wars...","id":"20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9eb053-308a-457b-8dbe-b1886f155428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5632decf-c591-452c-8174-ab573fcd3d7c","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Bejelentettek_a_star_wars_univerzumelso_vallaltan_meleg_karaktereit","timestamp":"2019. október. 01. 11:18","title":"Először szerepelnek vállaltan meleg karakterek a Star Wars-univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]