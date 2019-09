Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","shortLead":"A rendező Wang Mester Kínai Konyhájában járt.","id":"20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=494d08b8-81cf-47b1-8f9b-147113d82a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae8e737-2951-45af-ac2a-f9a9a949b315","keywords":null,"link":"/elet/20190925_tokaji_bor_ang_lee_rendezo_wang_mester","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:53","title":"Nagyon ízlett a tokaji bor az Oscar-díjas Ang Lee-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","shortLead":"A miniszterelnök szerint a díj \"hazatért\".","id":"20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7a2106-5c62-4f37-bb3c-2bedc57d69cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7e78ca-d7d0-4bf1-a7e4-58625530593f","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_orban_viktor_zsori_daniel_puskas_dij_fifa","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:32","title":"Orbán is gratulált Zsórinak a Puskás-díjhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","shortLead":"A Magyar Posta befektetési cége átruházza ügyfélszámláit a Takarék Csoporthoz tartozó MTB-re.","id":"20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239b231-fb95-4a1b-846c-05bf74fa058f","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_magyar_takarekszovetkezeti_bank_mtb_magyar_posta_megtakaritas_atruhazas","timestamp":"2019. szeptember. 24. 17:37","title":"226 milliárd forint megtakarítást passzolnak át a postától Mészáros Lőrinc közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos finanszírozás.","shortLead":"A \"legmagasabb kategóriában elismert egyházaknak\" jár az állami és önkormányzati intézményrendszerrel azonos...","id":"20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c80ae9-eaae-4f74-a6a2-f2757a486a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18ba1b8-2bb8-40b7-93f7-6d867bcf3bb0","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_emih_koves_slomo_semjen_zsolt_egyhaz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:04","title":"Nem létezik az a kategória, amelybe az EMIH-et emelték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba40a0-d924-439a-8a85-2add4eee47e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. 