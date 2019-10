Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam és az egyházak kapcsolatai a '90-es években.","shortLead":"Platthy Iván Párbeszéd az emberért című önéletrajzi könyvében sok műhelytitkot megoszt arról, hogyan alakultak az állam...","id":"201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee58488-a459-43c5-8bbc-1e7cb44608ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25a5e452-14ae-4260-b10a-9302bbbb496a","keywords":null,"link":"/360/201940_konyv__szemelyes_hang_platthy_ivan_parbeszed_azemberert","timestamp":"2019. október. 04. 14:00","title":"Nem értett egyet azzal, hogy az egyházakat kézből etessék, távoznia is kellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet rendezéséhez lenne elég.","shortLead":"A víziközműcégknek évi 8-10 milliárd forint többletforrásra lenne szükségük, de ez is csak a bér- és a munkaerőhelyzet...","id":"20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3734fa21-ba3e-41c1-84c9-07b2126b9e7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Nagyon_nagy_bajok_vannak_az_ivovizellatasunkkal","timestamp":"2019. október. 02. 21:14","title":"Nagyon nagy bajok vannak az ivóvízellátásunkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","shortLead":"Most megnézheti, mivel segítik a fedél nélkül élőket.","id":"20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbc92e9-95d4-4121-a6f9-4af797b939d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ada40c4-d444-48a4-be9a-101fc0691b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Kipakoltak_a_hajlektalanmento_autot_a_szocialis_munkasok","timestamp":"2019. október. 03. 18:46","title":"Kipakolták a hajléktalanmentő autót a szociális munkások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos mobilját.","shortLead":"Ha minden a terv szerint halad, 2020-ban dobja majd piacra a Microsoft a Surface Duo névre keresztelt androidos...","id":"20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f4cd3e8-cae5-40f8-89fa-6f165dec2a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"331a43fd-09fb-479c-bbd4-1873c31e2624","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_micrososft_okostelefon_surface_duo_android","timestamp":"2019. október. 02. 20:53","title":"Új telefonnal jön ki a Microsoft: Android fut rajta és össze lehet hajtani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","shortLead":"Mire ideér, már nem lesz hurrikán, rendkívüli időjárási jelenségre nem kell készülni.","id":"20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7c2e6c1-973d-4217-85fd-a10d6902cb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82cd481-8994-4da4-ac33-32c7bbb6a25d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_lorenzo_hurrikan_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2019. október. 04. 15:09","title":"Magyarországra is eljön a megszelídült Lorenzo hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajkai kórház traumatológus főorvosa elmondta, hogy hogyan próbálják fenntartani az összeomlás szélén lévő sürgősségi ellátást a kórházak. ","shortLead":"Az ajkai kórház traumatológus főorvosa elmondta, hogy hogyan próbálják fenntartani az összeomlás szélén lévő sürgősségi...","id":"20191004_ajka_korhaz_traumatologia_balatnicz_peter_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259213bf-e7e9-42ea-b233-0ee02d5860b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9b74b0-f3be-450a-a09c-34ed7f1e113f","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_ajka_korhaz_traumatologia_balatnicz_peter_surgossegi_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. október. 04. 09:53","title":"Ajkai traumatológus: Olcsóbb alapanyagokkal próbálnak spórolni a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig 450 elkóborolt állatnak próbáltak segíteni a 123 töltőállomáson található szolgáltatással.","shortLead":"Eddig 450 elkóborolt állatnak próbáltak segíteni a 123 töltőállomáson található szolgáltatással.","id":"20191004_elkoborolt_kutya_mikrochip_leolvaso_toltoallomas_benzinkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4baf2da5-ba86-41cf-b055-ff1c79db4587","keywords":null,"link":"/elet/20191004_elkoborolt_kutya_mikrochip_leolvaso_toltoallomas_benzinkut","timestamp":"2019. október. 04. 11:47","title":"Több száz kutya talált haza a benzinkúti mikrochip-leolvasóknak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]