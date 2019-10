Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sajtóhírek szerint a három fiatalt őrizetbe is vették.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a három fiatalt őrizetbe is vették.","id":"20191009_iskola_lokdoses_pedagogus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd020d7f-fa47-46e1-845e-38beb79974f4","keywords":null,"link":"/elet/20191009_iskola_lokdoses_pedagogus","timestamp":"2019. október. 09. 15:18","title":"Kirúgták az iskolából a tanárukat lökdöső diákokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai köre, van még egy a Cessnán kívül. Azt is állítja, hogy a Maldív-szigetekre is ki szoktak ugrani évente egyszer az érintettek.","shortLead":"A győri polgármester szexbotrányát kirobbantó szivárogtató szerint nem csak egy repülőgépet szokott használni Borkai...","id":"20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6917a3de-dcfc-4395-9158-0eabdcb327d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af69b723-7091-4f58-bc8b-a08b6fad31e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Gyort_behalozo_poliprol_ir_az_ordog_ugyvedje","timestamp":"2019. október. 09. 06:10","title":"Győrt behálózó polipról ír az \"ördög ügyvédje\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","shortLead":"A Népszava szerint Székesfehérváron titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezik a pedagógusokat.","id":"20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff387444-d408-4ea6-91be-61c1a0bac002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de61f344-ff16-4e88-800f-3a2c6f76f829","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Nepszava_megtiltjak_a_tanaroknak_hogy_a_fizetesukrol_beszeljenek","timestamp":"2019. október. 09. 07:58","title":"Megtiltják a tanároknak, hogy a fizetésükről beszéljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","shortLead":"A keletnémet technikát lényegében egyáltalán nem használták az elmúlt több mint négy évtizedben.","id":"20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e0c6e6-ee5d-4d81-84a2-32bf64824c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94507a7e-ef3c-4142-bf30-2cbfcf28ab05","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_43_eves_ez_a_simson_schwalbe_megis_szinte_vadonatuj","timestamp":"2019. október. 08. 06:41","title":"43 éves ez a Simson, mégis szinte vadonatúj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bf03e3-dc5d-49c3-83ea-937b17d76962","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előkészítést vállaló Visegrádi V4 Detektív Együttműködés nevű szervezet emellett a sport és oktatás területére is átmerészkedne.\r

