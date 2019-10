Ráduly Margit halálhírét kollégája, Fodor János jelentette be Facebook-oldalán, ahol a következőket írja:

"Kicsike és törékeny. Rekedtes, jellegzetesen mély hangja itt belül, bennem rezonál. Amikor írom a sorokat, még él. Haldoklik. Halad a halál békés állapota felé. Hosszú Út. Ez is. Most – tudom - alszik. Mire befejezem a sorokat, az álma tán oly mély lesz, hogy már nincs szüksége levegőre. A honi, áporodott, büdös, aljasságokkal átitatott levegő után persze akkor sem kapkodott, amikor még hitt abban, hogy talán. Meg abban is, hogy talán túléli, hogy talán meggyógyul. De fogy a levegő. Az övé is. Értem én."

Fodor egy interjút is megosztott, amelyet még 2018-ban készített Rádulyval. Az interjúról azt írja: "Szó lesz díványról, veszteségekről, szerelmekről, ráncokról, anyáról és szabadságról. Mert az a legfontosabb tán, persze ha van mit enni, ha van hol lakni. Vagy akkor is, ha nincs. Nem esik szó a kedvenc teraszáról, se a barátairól. Nem beszélünk betegségekről és politikáról is csak csínján, bár a hallgató tudja, hogy kérdezettnek és kérdezőnek is markáns véleménye van a máról. Is."