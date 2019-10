"Ezt most besz*ptátok" – kiabálja a polgármester, miközben bemutat a kamerának is.

Az ország egyik legrosszabb foglalkoztatottságú faluját, a borsodi Tornanádaskát jó ideje Beri Tamás vezeti. 2010-ben fideszesként indult, és bár nem sikerült nyernie, a megválasztott polgármester azonnal le is mondott, az időközi választáson pedig Beri már győzni tudott. 2014-ben függetlenként már rendesen megválasztották polgármesternek, és idén ismét ő lett a település vezetője egy másik független jelölttel, Lakatos Józseffel szemben. Annak ellenére, hogy több fura ügye is volt az elmúlt években.

2011-ben őrizetbe vették uzsorázás miatt, és bár végül nem ítélték el, hatrendbeli közokirat-hamisításért igen. Beriről az is kiderült, hogy egy születésnapi bulin verekedni kezdett és fejbe rúgott egy nőt, illetve volt egy olyan esete is, amikor Budapesten egy gyrososnál keveredtek szóváltásba, és Beri egyik barátját fejbe vágták egy bárddal.

Berit most mindenesetre megint megválasztották – 218-87 lett a szavazatarány –, a Facebookra feltöltött videója szerint ruhástul egy jakuzziban állva, pezsgőt locsolva ünnepelte a győzelmet, miközben be is mutatott a kamerának és azt kiabálta, hogy "ezt most besz*ptad, b*szki, ezt most besz*ptátok!"

Beri ellenfelének üzenve a pezsgőzős fotóihoz azt írta: "Már akkor vesztes voltál, mielőtt a fejedben megfordult, hogy ellenem indulsz!!!"

