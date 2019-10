Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"264fef43-95eb-4f55-ace3-7b99ad5a4da8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"November 26-ig tart majd a felújítása, addig csak négy megálló lesz az útvonala. ","shortLead":"November 26-ig tart majd a felújítása, addig csak négy megálló lesz az útvonala. ","id":"20191014_szechenyi_hegy_fogaskereku_felujitas_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=264fef43-95eb-4f55-ace3-7b99ad5a4da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ce41f7-2b04-488c-bddb-d26be7a01848","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_szechenyi_hegy_fogaskereku_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 14. 12:32","title":"Nem megy fel a fogaskerekű szerdától a Széchenyi-hegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött...","id":"20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f13ba7-d4f2-4973-9355-5976a8b8f7de","keywords":null,"link":"/sport/20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","shortLead":"Minden a délután vártak szerint alakult. ","id":"20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc5f76f-973d-4713-9fd1-054c17dc3423","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Otven_szazalek_koruli_reszvetel_orszagosan","timestamp":"2019. október. 13. 19:46","title":"Ötven százalék körüli részvétellel zárt az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltot okolják a párt vasárnapi választási kudarcáért. Arról, hogy már korábban le kellett-e volna mondani a győri polgármesternek, megoszlanak a párton belüli vélemények, de azt, hogy megtarthassa posztját a vasárnap újraválasztott politikus, egyetlen megkérdezett sem tartja elképzelhetőnek.","shortLead":"Nemcsak a párt- és kormányszócső Magyar Nemzet, hanem a hvg.hu által megkérdezett fideszesek is a szexbotrányba...","id":"20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9aacf40-fdb8-43ea-b5a5-fdbb1dfcfb29","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_borkai_fidesz_onkormanyzati_valasztas_reakciok","timestamp":"2019. október. 14. 20:30","title":"\"Nagyot hibázott az elnökség\" - Borkai fejét követelik a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","shortLead":"Korábban a hangerőre panaszkodtak a környékbeliek, most a közvilágítás ment el. ","id":"20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29b9bd0-33c7-4414-9984-6bd73517755d","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Felkapcsoltak_a_Puskas_Arena_lampait_elment_a_kozvilagitas_a_kornyeken","timestamp":"2019. október. 15. 07:40","title":"Felkapcsolták a Puskás Aréna lámpáit, elment a közvilágítás a környéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","shortLead":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","id":"20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd5cac-ff94-49c1-98fd-2f6a3a96c55c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","timestamp":"2019. október. 13. 14:55","title":"Szavazatvásárlás miatt tesznek feljelentést Pikó Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","shortLead":"Jópofa ötletet valósítottak meg a német autóklubnál, ahol azt is komolyan veszik, ha játszanak. ","id":"20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84ea3698-f592-4017-8af6-e09b0a86adfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98a265ec-ac7f-40be-ab63-57ff80c73345","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Lego_crashteszt_Mit_tud_egymas_ellen_a_Lego_Bugatti_es_Porsche_911","timestamp":"2019. október. 14. 13:25","title":"Nem gyerekjáték: 60 km/h-val küldték egymásnak a Lego Bugattit és Porsche 911-est","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff11aa9-45ce-4e9e-872a-48308745b051","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orfeo és az Inconnu Csoport történetét bemutató kiállítás politikáról is szól.","shortLead":"Az Orfeo és az Inconnu Csoport történetét bemutató kiállítás politikáról is szól.","id":"201941_tarlat__balra_at_jobbra_at_az_orfeo_es_azinconnu_csoport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eff11aa9-45ce-4e9e-872a-48308745b051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c53fa4-f65f-4754-aa1d-4d93cf3ea38b","keywords":null,"link":"/360/201941_tarlat__balra_at_jobbra_at_az_orfeo_es_azinconnu_csoport","timestamp":"2019. október. 15. 12:00","title":"Jobbra és balra is vezetett a Kádár-kori ellenzéki művészek útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]