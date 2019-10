Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","shortLead":"Újabb humanitárius válság szabadulhat el a területen.","id":"20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec252f2b-810b-4bd6-9237-8e966c48d614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e261837d-77b3-4d07-a7df-926f93d0f6b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Macron_a_torok_tamadasnak_azonnal_le_kell_allnia","timestamp":"2019. október. 13. 21:03","title":"Macron: A török támadásnak azonnal le kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék számára nagy volt a tét: visszaveszik-e az egykor szocialista fellegvárként számon tartott várost a Fidesztől vagy sem. Visszavették. Nem is kicsit.","shortLead":"Ha Pécsen nem nyer az ellenzék, akkor sehol – írtuk még a kampány kezdetén a baranyai megyeszékhelyről. Az ellenzék...","id":"20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e94c211-8280-4200-baa9-78a534bac568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d287fee-a11d-4d44-9d8b-113df7936567","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tonkreverte_az_ellenzek_a_Fideszt_Pecsen","timestamp":"2019. október. 14. 00:24","title":"Tönkreverte az ellenzék a Fideszt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","shortLead":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","id":"20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99093048-6dce-4db4-9dca-cdb0e08c57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 21:20","title":"Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff76d8f-3e6f-459b-aee3-16e00d0fad97","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A vártnál is nagyobb győzelmet aratott a lengyel parlamenti választásokon az eddigi kormánypárt. Receptje a bőkezű osztogatás, a történelemhamisítással végzett nemzettudat-építés és a homofóbia volt, ás a jelek szerint botrányai sem verték ki a szavazóknál a biztosítékot.","shortLead":"A vártnál is nagyobb győzelmet aratott a lengyel parlamenti választásokon az eddigi kormánypárt. Receptje a bőkezű...","id":"20191014_Kaczynski_marad_a_gyerekpotlek_fontosabb_mint_a_jogallam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fff76d8f-3e6f-459b-aee3-16e00d0fad97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c46236d-5ab0-433f-be96-c47c53d7758b","keywords":null,"link":"/360/20191014_Kaczynski_marad_a_gyerekpotlek_fontosabb_mint_a_jogallam","timestamp":"2019. október. 14. 10:45","title":"Kaczynski marad: a gyerekpótlék fontosabb, mint a jogállam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","shortLead":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","id":"20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b6b8ca-116f-41cd-8a68-cc0f573fd6bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","timestamp":"2019. október. 14. 13:11","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, nem ad-e a kormány tiltott támogatást a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","shortLead":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","id":"20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c8e42-c803-4e13-b9eb-62f9e373729b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","timestamp":"2019. október. 14. 18:09","title":"Tüntetők zárták le a barcelonai repülőtér környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Baranyi_nyeresre_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a4fbd7a-70d5-4584-8d64-86af3b9e3fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bc1d9c-72da-4969-865c-a6408f8e6d68","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Baranyi_nyeresre_all","timestamp":"2019. október. 13. 20:35","title":"Baranyi Krisztina nyerésre áll Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szabályozás lép életbe Kínában, amellyel még szigorúbbá válik az ázsiai országban kiépített digitális diktatúra.","shortLead":"Új szabályozás lép életbe Kínában, amellyel még szigorúbbá válik az ázsiai országban kiépített digitális diktatúra.","id":"20191014_arcszkenneles_kina_mobiltelefon_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eea5a6ff-3dce-4d14-a9a6-9b22b683d70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08731c7-9341-4065-b721-09ea2fadb5f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_arcszkenneles_kina_mobiltelefon_vasarlas","timestamp":"2019. október. 14. 21:03","title":"Kínában már csak arcszkennelés után lehet új telefont vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]