Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább a hallgatók száma.\r

","shortLead":"A nyelvvizsga-szabályozás szigorítása miatt a pedagógiai és az egészségtudományok területén csökkenhet a leginkább...","id":"20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a966edd-b432-4db2-9dd4-328e6489d092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae74ece5-6a32-4c25-a5f2-e80fc753b482","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Nincs_roham_a_nyelviskolakban_tobb_ezren_szorulhatnak_ki_a_felsooktatasbol","timestamp":"2019. október. 15. 05:20","title":"Nincs roham a nyelviskolákban, több ezren szorulhatnak ki a felsőoktatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","shortLead":"Megkerülhetetlenül a kultúránk része lett.","id":"20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49e0b752-5a4a-447c-af6c-d02e543c013c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016340a9-8cfd-4c1c-a15a-90f51cfb5ba8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Oxford_English_Dictionary_csillagok_haboruja_jedi_fenykard_padawan","timestamp":"2019. október. 16. 11:15","title":"A Csillagok háborúja-univerzum beszivárgott a világ legfontosabb szótárába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","shortLead":"Ez a négykarikás ötajtós járgány egyrészt iszonyatosan megy, másrészt adott esetben igen keveset fogyaszt.","id":"20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9426e295-6dbb-46a1-a789-9c99d18ca283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a92eeebf-1593-41a0-90df-7bee8f06077b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_384_loeros_es_gazolajjal_megy_ez_az_uj_audi_s5_abt_tuning","timestamp":"2019. október. 16. 07:59","title":"384 lóerős és gázolajjal megy ez az új Audi S5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem zárják ki őket az ottani fejlesztésekből.","shortLead":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem...","id":"20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8c01b-e4e3-46b4-8cee-7e08665fb650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 14. 19:33","title":"Németország nem zárja ki a Huaweit az 5G-s fejlesztésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. A szexbotrányba keveredett Borkai Zsoltról is megvan a véleménye.","shortLead":"A Fidesz kampányfőnöke szerint most is nyertek, de nem annyira, amennyire szerettek volna. A szexbotrányba keveredett...","id":"20191015_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440bac86-8370-4bce-8872-f334fdb0b923","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 15. 10:23","title":"Kósa: Nincs vége a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","shortLead":"A színész lakáskérelmét a volt fideszes polgármester nyújtotta be","id":"20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78632a65-64cc-472e-b0c1-d26cb57062f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7ea584-85b4-42c3-a991-a944452a086c","keywords":null,"link":"/elet/20191014_Reviczky_Gabor_amiatt_aggodik_hogy_kirakjak_a_ferencvarosi_onkormanyzati_lakasbol","timestamp":"2019. október. 14. 21:40","title":"Reviczky Gábor amiatt aggódik, hogy kirakják a ferencvárosi önkormányzati lakásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a négymillió menekült Magyarország felé venné az irányt.","id":"20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aebf5103-3a61-45ec-8c70-665bac037f88","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Szijjarto_a_magyar_erdek_az_hogy_a_torokok_Sziria_iranyaba_oldjak_meg_a_bevandorlasi_kerdest","timestamp":"2019. október. 15. 11:50","title":"Szijjártó: Magyar érdek, hogy Törökország telepítse vissza a bevándorlókat Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]