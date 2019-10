Bejelentette jövő évi, az Egyesült Királyságot és Európát lefedő turnéját a Nick Cave and The Bad Seeds. A zenekar 19 országban ad majd több mint 30 koncertet, köztük Budapesten is, ahol június 2-án játszanak a Papp László Sportarénában.

Az ausztrál zenekar fellépéseit a Guardian kritikusa „örömteli és váratlanul felemelő” élményként írta le, míg az Independent tudósítása szerint a koncertek „az egyik pillanatban feszült és mennydörgő hangulatúak, a másikban pedig gyengédek és katartikusak”.



A zenekar 17. stúdiólemeze, a Ghosteen október 4-én jelent meg digitális formában, és egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy az eddigi legjobb munkáik közé tartozik.

A lélegzet eláll - Nick Cave új nagylemeze Három évvel a drámai Skeleton Tree után új, talán még különösebb és bizonyos értelemben még megrázóbb nagylemezzel jelentkezett Nick Cave és zenekara.

A budapesti koncertre a jegyek értékesítése jövő pénteken, október 25-én, délelőtt 10 órakor indul. További információk itt