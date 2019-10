Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyéb kondíciók is maradtak.","shortLead":"Egyéb kondíciók is maradtak.","id":"20191022_mnb_kamatdontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1be304b-1732-4cc4-950f-ab96e58c48fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f03148e5-3c8e-4d21-95cf-c1f356ac2fd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_mnb_kamatdontes","timestamp":"2019. október. 22. 14:11","title":"Most sem változtatott az alapkamaton az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járműnek moldáv rendszáma volt.","shortLead":"A járműnek moldáv rendszáma volt.","id":"20191022_Felborult_egy_kisbusz_Albertirsan_nyolcan_megserultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7907c455-fa89-4426-a5b3-5a2468d4cafc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Felborult_egy_kisbusz_Albertirsan_nyolcan_megserultek","timestamp":"2019. október. 22. 05:13","title":"Felborult egy kisbusz Albertirsán, nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A TikTok nevű videós app rendkívül népszerű a fiatalok körében, ez pedig az ismert terrorszervezet, az Iszlám Állam...","id":"20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d19a85d6-b6bf-461f-8d0c-a1080b3cad08","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_tiktok_iszlam_allam_terrorszervezet_propaganda_tiktok","timestamp":"2019. október. 22. 10:46","title":"Már nem a Facebookon terjed az Iszlám Állam propagandája, új appot néztek ki maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz hasonló sérülés borítja. Talán egy nála is nagyobb cápa okozhatta.","shortLead":"A cápákkal foglalkozó Ocearch kutatói bukkantak rá arra a közel négyméteres példányra, melynek fejét harapásnyomhoz...","id":"20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75e5933-cb2c-425d-ba39-935bc6c58372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f240a167-529e-4b7d-81f9-5f3004f9a2a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_harapasnyom_nagy_feher_capa_ocearch","timestamp":"2019. október. 23. 17:03","title":"Hatalmas harapásnyomot találtak egy nagy fehér cápa fején, a kutatók se tudják, mi okozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai gyártó egy kicsit változtatott a népszerű Model 3-on.","id":"20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc6129c-af60-47e6-9b95-b553184cf9a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_jobb_gyorsulas_nagyobb_hatotav_magasabb_ar__ujitott_a_tesla","timestamp":"2019. október. 22. 07:59","title":"Jobb gyorsulás, nagyobb hatótáv, magasabb ár – újított a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus használatot.","shortLead":"Ez a magyar kéz által megrajzolt autó remekül kombinálja egymással az elképesztő menetdinamikát és a praktikus...","id":"20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec95778-956d-458b-bf3f-5ef912d7e500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76faeaa-69cc-40c3-80c7-e143fcbf56ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_mit_szolna_egy_ilyen_625_loeros_kombi_bmw_m8hoz","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Mit szólna egy ilyen 625 lóerős kombi BMW M8-hoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]