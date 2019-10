Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) évfordulója, az év végi váltási időszakban idén 100-110 ezer szerződésváltást várnak a szakértők; a váltáskor díjemelkedésre számíthatnak az autósok.","shortLead":"Még most is több mint egymillió gépjárműnek esik január elsejére a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb...","id":"20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e18bb0aa-34ba-44f8-8566-3f105ffcd198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d1da58-b21b-44bd-835d-ac2b1e7364cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_gepjarmu_felelossegbiztositas_kampany_kgfb","timestamp":"2019. október. 24. 07:35","title":"Egymillió autóst érintő határidő közeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","shortLead":"A baleset az Erzsébet királyné útja és a Rákospatak utca kereszteződésében történt.","id":"20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b629f45-c46c-4c64-8144-8ad82cbe4a4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Harom_auto_utkozott_a_XIV_keruletben","timestamp":"2019. október. 22. 17:29","title":"Három autó ütközött a XIV. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol megerősítette: lefújhatják a Liget-projektet, a kézilabda Eb-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is, ha a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt. Végigvettük, mi lehet a következménye ennek az engedékenységnek. Dercsényi Dávid, Serdült Viktória és Sztojcsev Iván cikke.","shortLead":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol...","id":"20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1befa5e9-d07d-4c6c-9029-7a0480518829","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","timestamp":"2019. október. 22. 20:00","title":"Liget-restart és lefújt vb - miért ilyen engedékeny Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőgyógyász hanyagsága miatt. A gyermeknek hiányzik az orra, a szeme és a koponyájának egy része is.","shortLead":"A nőgyógyász hanyagsága miatt. A gyermeknek hiányzik az orra, a szeme és a koponyájának egy része is.","id":"20191023_portugalia_arc_nelkuli_gyermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757c786e-32eb-4c37-8157-6ee07fecabed","keywords":null,"link":"/elet/20191023_portugalia_arc_nelkuli_gyermek","timestamp":"2019. október. 23. 20:38","title":"Arc nélküli gyermek született Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. ","shortLead":"A kormánybiztos várja a közgyűlés döntését a Városligetről. ","id":"20191022_Furjes_Az_is_lehet_hogy_menet_kozben_allitanak_le_epitkezeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=061c771d-72fe-4dcc-b7aa-573276b1fab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09f9d7d-40c6-4fa8-8ce5-925eb7f151c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Furjes_Az_is_lehet_hogy_menet_kozben_allitanak_le_epitkezeseket","timestamp":"2019. október. 22. 20:24","title":"Fürjes: Az is lehet, hogy menet közben állítanak le építkezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","id":"20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904386-4e80-4b8e-a536-4939bbf51a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","timestamp":"2019. október. 24. 07:21","title":"Súlyos baleset az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]